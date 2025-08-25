Goldman: Ørsted-emisjonen kan halveres

Til tross for at Ørsted meldte mandag morgen at det går videre med gigantemisjonen på 60 milliarder danske kroner, finnes det fortsatt muligheter for at emisjonen utsettes eller potensielt halveres, melder Goldman Sachs.

I likhet med ordlyden fra Clarksons, skaper stoppordren i Revolution Wind økt risiko for at det nærliggende Sunrise Wind-prosjektet også blir stanset av amerikanske myndigheter.

Storbanken har derfor regnet på hvordan en full exit fra begge prosjektene vil slå ut. Sunrise-prosjektet på rundt 900 MW, som er heleid av Ørsted og ligger i delstaten New York, er for øvrig bare 35 prosent ferdigstilt.

Les også Full stans for Ørsted-prosjekt: Må sette alt på vent Gigantprosjektet Revolution Wind er 80 prosent ferdig, men nå er alt satt på pause etter pålegg fra amerikanske myndigheter.

Påvirker estimatene i liten grad

Full exit fra begge prosjektene lyder:

1) Besparelse på 45 milliarder danske kroner i capex.

2) Ebitda-fall på 3 milliarder, fordelt på 25 år.

3) Kanselleringsgebyrer på 10–15 milliarder.

«Basert på beregningene over, anslår vi at det å trekke seg fra begge de amerikanske prosjektene vil gjøre det mulig med en mindre emisjon: Vi estimerer et behov på 30 milliarder danske kroner – halvparten av det som nylig ble annonsert,» heter det fra Goldman.

«Vi vurderer også at en slik beslutning – altså å trekke seg fra prosjektene, betale kanselleringsgebyrer og redusere egenkapitalutvidelsen – vil ha en positiv effekt på resultatet pr. aksje (EPS) i 2025–2027 (med tosifret prosent), være nøytral i 2028, men gradvis resultatsvekkende fra 2029–2030. Dette scenariet vil i liten grad påvirke vår nåværende verdivurdering av aksjen,» heter det.