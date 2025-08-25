Aksjekursen til Ørsted falt over 16 prosent på Københavnbørsen mandag etter at Trump-administrasjonen stanset havvindprosjektet Revolution Wind. Prosjektet er 80 prosent ferdigstilt: Alle fundamentene er klare, 45 av 65 havvindturbiner utenfor kysten av Rhode Island er ferdig montert, og havvindsparken kan tidligst igangsettes neste år.

– Vi følger situasjonen nøye, og vi har tilbudt Ørsted våre erfaringer fra Empire Wind-prosessen, sier pressetalsperson Rikke Høistad Sjøberg i Equinor, som eier ti prosent av Ørsted, til Dagens Næringsliv.

Equinors Empire Wind-prosjekt i USA fikk samme type stoppordre i påsken. Ifølge DN måtte det 500 møter og telefoner til for å få Trump og hans folk til å snu i Empire Wind-saken. Utenriksminister Jens Stoltenberg var involvert i prosessen.

Danske stat hovedeier

Det er ikke kjent i hvilken grad den danske staten, som eier 50,1 prosent av Ørsted, vil delta i forhandlinger om prosjektstoppen.

Det danske finansdepartementet sier til Reuters at den siste utviklingen er innenfor risikoprofilen som var grunnlaget for å delta i kapitalutvidelsen. Danske myndigheter står dermed fremdeles ved beslutningen om å legge 30 milliarder danske kroner i selskapet, nær 50 milliarder norske kroner, om kort tid

Trump vil ikke ha vindkraft

Ørsted vurderer nå å gå til retten for å få vedtaket opphevet.

Også guvernør Dan McKee i delstaten Rhode Island har protestert mot beslutningen. Han skriver på X at den påvirker flere hundre arbeidsplasser og får følger for energitilgangen til 350.000 husholdninger i Rhode Island og nabostaten Connecticut.

President Donald Trump har både før og etter at han ble valgt, gjort det klart at han er motstander av fornybar energi som vindkraft. Han mener vindkraft dreper både fugler og hvaler og vil heller trappe opp bruken av olje.

