Etter den rettede emisjonen på 29 millioner dollar i juli, tilsvarende 293 millioner kroner, planlegger Dolphin Drilling nå å tilby alle aksjonærene opptil 27,8 milliarder nye aksjer til en kurs på 0,01 norske kroner pr. aksje. Ved fulltegning vil bruttoprovenyet være på 27,4 millioner dollar, tilsvarende 278 millioner norske kroner, fremgår det av en børsmelding mandag kveld.

Prospektet i forbindelse med tegningsrettsemisjonen ble godkjent av Finanstilsynet mandag.

Ikke-omsettelige tegningsretter

Tegningsperioden starter 26. august klokken 09:00 og varer til 4. september klokken 16:30. Tegningsrettigheter vil bli tildelt aksjonærer pr. 3. juni 2025, og hver aksjonær vil motta 179,9 ikke omsettelige tegningsrettigheter for hver aksje de eide denne datoen.

Tegningsrettene gir rett til å tegne én aksje hver, og overtegning eller tegning uten tegningsrettigheter er ikke tillatt. Eventuelle ubrukte rettigheter vil bortfalle og være verdiløse.

Betaling for aksjene skal skje innen 9. september, og aksjene forventes registrert i verdipapiregisteret rundt 15. september 2025, og bli tilgjengelig for handel rundt 16. september.

Tapte 265 mill. i andre kvartal

Selskapet har også kommet med en oppdatering på den finansielle situasjon mandag kveld. Den viser blant annet inntekter på 47,4 millioner dollar, et driftsresultat på minus 0,4 millioner dollar og et resultat før skatt på minus 26,2 millioner dollar i andre kvartal, tilsvarende 265 millioner kroner.

Pr. 30. juni hadde selskapet totale eiendeler på 179,5 millioner dollar, mens total gjeld var 167,1 millioner dollar.

Kontantstrømmen fra driften var på 13,2 millioner dollar i første halvår, mens kontanter og tilsvarende likvider ved utgangen av juni var på 21,8 millioner dollar.

Aksjen steg 1,4 prosent til 0,0072 kroner på Oslo Børs mandag.