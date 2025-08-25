NorAm Drilling, kontrollert av John Fredriksen, la mandag ettermiddag frem tall for andre kvartal 2025. Selskapet hadde inntekter på 25 millioner dollar, ned fra 25,8 millioner dollar i første kvartal.
Driftsresultatet falt til 3,8 millioner dollar fra 5,2 millioner, mens nettoresultatet ble 3,7 millioner dollar, tilsvarende 0,08 dollar pr. aksje.
NorAm Drilling
|(Mill. dollar)
|2.kv /25
|2.kv /24
|Driftsinntekter
|24,9
|24,9
|Justert driftsresultat
|3,8
|−0,2
|Resultat før skatt
|3,8
|−0,3
|Resultat etter skatt
|3,7
|−0,3
Justert EBITDA endte på 5,3 millioner dollar, ned fra 6,7 millioner i kvartalet før. Flåteutnyttelsen var 86 prosent, mot 89,7 prosent i første kvartal. Høyere kostnader knyttet til reparasjoner og vedlikehold bidro til resultatfallet.
Holder fast på utbyttet
Til tross for svakere driftstall betalte NorAm Drilling ut 5,3 millioner dollar i utbytte i kvartalet, tilsvarende 1,24 kroner pr. aksje. Det gir en samlet utbetaling på rundt 53,6 millioner kroner. Etter kvartalsslutt er det i tillegg vedtatt to nye utbytter.
«Med vår lave kostbase og null gjeld kan vi fortsette å betale utbytte selv i et krevende marked», skriver konsernsjef Marty L. Jimmerson i rapporten.
Selskapet har 11 høyteknologiske landrigger i Permian-bassenget, hvorav ni er på kontrakt. De to siste er lagt i opplag.
Oljeprisen (WTI) falt fra 71 til 65 dollar fatet gjennom kvartalet, og riggtallet i Permian ble redusert med 29 til 271. Dette legger press på rater og kontraktslengder, ifølge NorAm. Likevel mener ledelsen at selskapet er godt posisjonert når markedet bedrer seg.