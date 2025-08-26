Vår Energi: Nådd milepæl før planen

Vår Energi har nådd 400.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i produksjon, skriver selskapet i en børsmelding tirsdag.

Milepælen er resultatet av at oppstarten av Jotun FPSO går raskere enn planlagt, med forventet produksjonstopp i løpet av september. I tillegg bidrar de øvrige feltene i selskapets portefølje med sterke produksjonstall, ifølge meldingen.



– Dette er en stor milepæl for selskapet og er resultatet av hardt arbeid og målrettet innsats av ansatte i Vår Energi, våre leverandører og partnere. Det viser våre styrke som operatør og motiverer oss til å fortsette arbeidet med å levere langsiktig og bærekraftig verdiskaping, kommenterer konsernsjef Nick Walker.

Selskapet forventer å nå midt-sjiktet av produksjons-guidingen for 2025 på 330.000-360.000 fat oljeekvivalenter pr. dag, og er i rute til å nå rundt 430.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i fjerde kvartal i år.

Til 2030 og forbi

Vår Energi har mål om å opprettholde produksjonen på 350.000 til 400.000 fat oljeekvivalenter pr. dag til 2030 og forbi. Nye volumer skal etter planen utvikles fra en portefølje på rundt 30 tidligfaseprosjekter. Fire av disse prosjektene er alt sanksjonert i 2025, mens det forventes en investeringsbeslutning på ytterligere seks prosjekter i løpet av året.

«I tillegg til kostnadsreduksjon og forbedringsarbeid har fleksibilitet i selskapets investeringsprogram vist seg å gi betydelig verdiskaping og robusthet i et volatilt marked, som sikrer en solid kontantstrøm og langsiktig utbyttekapasitet», skriver Vår Energi.