Paratus Energy Services Ltd. hadde samlede segmentinntekter på 106,5 millioner dollar i tremånedersperioden april-juni, opp 3,6 prosent fra første kvartal. Justert EBITDA endte på 56,5 millioner dollar, ned 1,9 prosent fra første kvartal.

Selskapet avsluttet andre kvartal med 93,1 millioner dollar i kontanter og en netto gjeld på 631,5 millioner dollar, fremgår det av kvartalsrapporten tirsdag.

Ved 14.30-tiden tirsdag var aksjen opp 4,54 prosent til 43,32 kroner. Pareto Securities skriver «alt i alt en svakt positiv rapport etter vår mening» og opererer med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 50 kroner.

Fornøyd likevel

– Vi er fornøyde med å rapportere nok et solid kvartal og konsistente aksjonærutbytter, sier konsernsjef Robert Jensen.

Les også Investor Morten Astrup: Anbefaler fire aksjer Investor og forvalter Morten Astrup tror den nordiske skogbruksgiganten kan gi 50 prosent avkastning de neste tolv månedene.

Han trekker frem at myndighetenes støttepakke i Mexico er et positivt signal for fremtiden.

– Den gir positive signaler og økt trygghet for gode utsikter. Vi ser frem til å bygge videre på dette momentumet og maksimere verdiene for våre aksjonærer på lang sikt.

Blant høydepunktene for kvartalet var en teknisk utnyttelsesgrad på flåten på rundt 98 prosent. I august mottok datterselskapet Fontis også den første betalingen fra en kunde i Mexico.

Styret har godkjent et utbytte på 0,22 dollar pr. aksje for andre kvartal, noe som er i tråd med tidligere utbetalinger. I tillegg kjøpte selskapet tilbake egne aksjer for omtrent 4,8 millioner dollar, med rundt 75 millioner dollar igjen under det nåværende tilbakekjøpsprogrammet.

Har fortsatt troen

Selskapet venter fremdeles inntekter på 420-450 millioner dollar i 2025 og et EBITDA-bidrag på 220-240 millioner dollar. Selskapet venter også et EBITDA-resultat for hele året i det øvre sjiktet av guidingen, fremgår det av presentasjonen tirsdag.

Ved utgangen av andre kvartal var ordrereserven i Seagems JV på 1,6 milliarder dollar, mens ordrereserven i Fontis JV var på 98 millioner dollar.