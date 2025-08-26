USA og Russland: Diskuterer energiavtale

Amerikanske og russiske myndighetspersoner skal ha diskuterte flere energiavtaler i forbindelse med forhandlingene denne måneden som forsøkte å oppnå fred i Ukraina, sier fem kilder til Reuters tirsdag.

Avtalene ble presentert som insentiver for å oppmuntre Kreml til å godta fred i Ukraina og for at Washington skulle lette sanksjonene mot Russland, ifølge kildene.

De skal blant annet ha diskutert muligheten for at Exxon Mobil går tilbake inn i Russland for å drifte olje- og gassprosjektet Sakhalin-1. De tok også opp muligheten for at Russland kjøper amerikansk utstyr til sine LNG-prosjekter, som Arctic LNG 2, som er underlagt vestlige sanksjoner.

En annen idé var at USA skulle kjøpe atomdrevne isbrytere fra Russland. Samtalene ble holdt under den amerikanske utsendingen Steve Witkoffs reise til Moskva tidligere i august, da han møtte Russlands president Vladimir Putin. Det skal også ha blitt diskutert under toppmøtet i Alaska.

«Det hvite hus ønsket virkelig å skape overskrifter etter Alaska-toppmøtet, og annonsere en stor investeringsavtale. Det er slik Trump føler at han har oppnådd noe», sa en kilde.

En amerikansk tjenestemann sier Trump og hans nasjonale sikkerhetsteam fortsetter diskusjonene med både Russland og Ukraina, men at det ikke er i nasjonal interesse å forhandle om disse sakene offentlig.

Putin signert dekret

Trump har samtidig truet med å innføre flere sanksjoner mot Russland med mindre fredssamtalene gjør fremskritt, som vil gjøre det vanskelig for Russland å opprettholde samme nivå av oljeeksport.

Samme dag som toppmøtet i Alaska signerte Putin et dekret som kan tillate utenlandske selskaper, inkludert Exxon Mobil, å gjenvinne aksjer i Sakhalin-1-prosjektet. Det er betinget av at de utenlandske aksjonærene tar grep for å støtte opphevingen av vestlige sanksjoner mot Russland.

Exxon gikk ut av sin russiske virksomhet i 2022 etter Ukraina-invasjonen og tok en nedskrivning på 4,6 milliarder dollar. Deres operatørandel på 30 prosent i Sakhalin-1-prosjektet ble da beslaglagt av Kreml.