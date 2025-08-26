Morten Astrups riggsatsing: Varsler utbytte

Morten Astrups riggsatsing vil dele ut sitt første utbytte i fjerde kvartal i år, og hinter nok en gang om børsnotering.

DOBLET: Morten Astrups riggsatsing økte inntektene kraftig i andre kvartal. Foto: Thomas Bjørnflaten
DOBLET: Morten Astrups riggsatsing økte inntektene kraftig i andre kvartal. Foto: Thomas Bjørnflaten
«Hvis alle opsjoner løses inn, bør det være mulig å betale ut nærmere 75 prosent av markedsverdien i utbytte de neste tre årene», uttalte investor Morten Astrup om riggsatsingen Jacktel i sommer.

Tirsdag morgen leverte selskapet, som opererer boligriggen «Haven», tallene for andre kvartal. 

Boligriggen leverte inntekter på 16,3 millioner dollar i andre kvartal – en dobling fra 8,7 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på 6,1 millioner dollar, mens bunnlinjen landet på 3,9 millioner etter at renter og avdrag var betalt.

Jacktel

(Mill. USD)2.kv. 20252.kv. 2024
Driftsinntekter16,38,7
Driftsresultat6,10,8
Resultat før skatt3,9−1,4
Resultat etter skatt3,9−1,4

– Kontraktsforlengelsen med Equinor er et viktig steg mot å kunne starte med kvartalsvise utbytteutbetalinger. Vår ambisjon er å dele ut vårt første utbytte i fjerde kvartal i år, kommenterer styreleder Harald Thorstein.

Jacktel opplyser at styret i løpet av de kommende månedene vil vurdere en refinansiering for å styrke den langsiktige utbyttekapasiteten. Riggen jobber nå på Draupner for Equinor og fikk nylig en kontraktsforlengelse til januar 2026. Kontrakten er verdt 200 millioner kroner.

Verdt 883 mill.

I fjor sommer skrev Finansavisen at selskapet planla en børsnotering på Euronext Growth. Planene ble lagt på is, men nå kan tidspunktet nærme seg.

– En notering på Euronext Growth vurderes, og tidspunktet er mest sannsynlig etter oppstarten av kvartalsvise utbytter, sier Thorstein.

Kontantbeholdningen var ved utgangen av kvartalet på 3,2 millioner, ned fra 8,8 millioner i fjor. Sikret ebitda-ordrebok er på 63 millioner dollar. Inkludert opsjoner er den beregnet til 101 millioner.

«En sterk kontantoppbygging er forventet i de kommende kvartalene», heter det i rapporten.

Jacktel-aksjene ble sist omsatt i OTC-markedet til 4,50 kroner, noe som verdsetter selskapet til rundt 883 millioner kroner. Astrup kontrollerer selv rundt 20 prosent av aksjene.

