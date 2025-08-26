Morten Astrups riggsatsing: Varsler utbytte

«Hvis alle opsjoner løses inn, bør det være mulig å betale ut nærmere 75 prosent av markedsverdien i utbytte de neste tre årene», uttalte investor Morten Astrup om riggsatsingen Jacktel i sommer.

Tirsdag morgen leverte selskapet, som opererer boligriggen «Haven», tallene for andre kvartal.

Boligriggen leverte inntekter på 16,3 millioner dollar i andre kvartal – en dobling fra 8,7 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på 6,1 millioner dollar, mens bunnlinjen landet på 3,9 millioner etter at renter og avdrag var betalt.

Jacktel (Mill. USD) 2.kv. 2025 2.kv. 2024 Driftsinntekter 16,3 8,7 Driftsresultat 6,1 0,8 Resultat før skatt 3,9 −1,4 Resultat etter skatt 3,9 −1,4



– Kontraktsforlengelsen med Equinor er et viktig steg mot å kunne starte med kvartalsvise utbytteutbetalinger. Vår ambisjon er å dele ut vårt første utbytte i fjerde kvartal i år, kommenterer styreleder Harald Thorstein.

Jacktel opplyser at styret i løpet av de kommende månedene vil vurdere en refinansiering for å styrke den langsiktige utbyttekapasiteten. Riggen jobber nå på Draupner for Equinor og fikk nylig en kontraktsforlengelse til januar 2026. Kontrakten er verdt 200 millioner kroner.

Verdt 883 mill.

I fjor sommer skrev Finansavisen at selskapet planla en børsnotering på Euronext Growth. Planene ble lagt på is, men nå kan tidspunktet nærme seg.

– En notering på Euronext Growth vurderes, og tidspunktet er mest sannsynlig etter oppstarten av kvartalsvise utbytter, sier Thorstein.

Kontantbeholdningen var ved utgangen av kvartalet på 3,2 millioner, ned fra 8,8 millioner i fjor. Sikret ebitda-ordrebok er på 63 millioner dollar. Inkludert opsjoner er den beregnet til 101 millioner.

«En sterk kontantoppbygging er forventet i de kommende kvartalene», heter det i rapporten.

Jacktel-aksjene ble sist omsatt i OTC-markedet til 4,50 kroner, noe som verdsetter selskapet til rundt 883 millioner kroner. Astrup kontrollerer selv rundt 20 prosent av aksjene.