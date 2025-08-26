Morten Astrups riggsatsing: Varsler utbytte

«Hvis alle opsjoner løses inn, bør det være mulig å betale ut nærmere 75 prosent av markedsverdien i utbytte de neste tre årene», uttalte investor Morten Astrup om riggsatsingen Jacktel i sommer.
Tirsdag morgen leverte selskapet, som opererer boligriggen «Haven», tallene for andre kvartal.
Boligriggen leverte inntekter på 16,3 millioner dollar i andre kvartal – en dobling fra 8,7 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på 6,1 millioner dollar, mens bunnlinjen landet på 3,9 millioner etter at renter og avdrag var betalt.
Jacktel
|(Mill. USD)
|2.kv. 2025
|2.kv. 2024
|Driftsinntekter
|16,3
|8,7
|Driftsresultat
|6,1
|0,8
|Resultat før skatt
|3,9
|−1,4
|Resultat etter skatt
|3,9
|−1,4
– Kontraktsforlengelsen med Equinor er et viktig steg mot å kunne starte med kvartalsvise utbytteutbetalinger. Vår ambisjon er å dele ut vårt første utbytte i fjerde kvartal i år, kommenterer styreleder Harald Thorstein.
Jacktel opplyser at styret i løpet av de kommende månedene vil vurdere en refinansiering for å styrke den langsiktige utbyttekapasiteten. Riggen jobber nå på Draupner for Equinor og fikk nylig en kontraktsforlengelse til januar 2026. Kontrakten er verdt 200 millioner kroner.
Verdt 883 mill.
I fjor sommer skrev Finansavisen at selskapet planla en børsnotering på Euronext Growth. Planene ble lagt på is, men nå kan tidspunktet nærme seg.
– En notering på Euronext Growth vurderes, og tidspunktet er mest sannsynlig etter oppstarten av kvartalsvise utbytter, sier Thorstein.
Kontantbeholdningen var ved utgangen av kvartalet på 3,2 millioner, ned fra 8,8 millioner i fjor. Sikret ebitda-ordrebok er på 63 millioner dollar. Inkludert opsjoner er den beregnet til 101 millioner.
«En sterk kontantoppbygging er forventet i de kommende kvartalene», heter det i rapporten.
Jacktel-aksjene ble sist omsatt i OTC-markedet til 4,50 kroner, noe som verdsetter selskapet til rundt 883 millioner kroner. Astrup kontrollerer selv rundt 20 prosent av aksjene.