– Global usikkerhet påvirker kundeadferd og forsinker enkelte beslutningsprosesser. Våre resultater i andre kvartal reflekterer dette, sier konsernsjef Jostein Alendal.

Reach Subsea (Mill. kr) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 684 623 Driftsresultat 91 121 Resultat før skatt 88 111 Resultat etter skatt 73 87

Inntektene i andre kvartal havnet på 684 millioner kroner, som er 15 millioner kroner lavere enn i første kvartal og 61 millioner kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet falt imidlertid på årsbasis med 30 millioner kroner til 91 millioner.

Kommentarer sår tvil

Reach-aksjen steg fra litt over 4 kroner ved inngangen til 2024 til en topp på 10 kroner i fjor sommer. Det seneste året har imidlertid aksjen kommet ned. Tirsdag morgen stupte aksjen nesten 10 prosent rett etter børsåpningen, mens kursfallet var redusert til 6,6 prosent til 7,68 kroner på ettermiddagen.

– Reach Subsea leverer litt under forventningene. I tillegg kom det noen kommentarer om årsakene til dette, og nå frykter markedet at denne litt svake utviklingen vil fortsette inn i andre halvår, sier analytiker Lukas Daul i Arctic Securities.

Daul trekker frem at Reach Subseas ordrebok var på 1,15 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal, mot 1,6 milliarder kroner for ett år siden. Verdien på utestående anbud er i samme periode redusert fra 11 til 8 milliarder kroner.

SÅR TVIL: Analytiker Lukas Daul i Arctic Securitis. FOTO: Iván Kverme

– Reach har ikke en like stor ordrereserve som andre subsea-selskaper. De er derfor avhengig av at det tikker inn nye prosjekter hele tiden for å holde aktivitetsnivået oppe. Ledelsens kommentarer sår litt tvil om Reach klarer å vokse like mye og like profitabelt som tidligere antatt, sier Daul.

Når ikke opp

Ifølge konsernsjef Alendal vil den globale usikkerheten trolig fortsette gjennom 2025. Likevel mener han at utsiktene er solide.

– Det store bildet har ikke nødvendigvis endret seg så mye. I og med at mye av selskapets aktivitet er konsentrert rundt eksisterende infrastruktur og vedlikehold, og ikke så mye nye utbygginger, vil dette markedet før eller siden komme tilbake. Men aksjemarkedet fokuserer typisk på det som ligger nærmest, og nå ligger det an til at Reach Subsea ikke når helt opp til estimatene for andre halvår, sier Daul.

Før rapporten så Arctic-analytikeren for seg en år-over-år-vekst i andre halvår på 8 prosent, med en driftsmargin på 16 prosent. I første halvår endte veksten på 12 prosent og marginen på 12 prosent. Daul hadde før kvartalsrapporten en kjøpsanbefaling med et kursmål på 8,50 kroner.

Reach Subseas største aksjonær er Wilhelmsen New Energy, med nesten 30 prosent av aksjene. North Industries, som er eid av North Energy, der trekløveret Anders Onarheim, Rachid Bendriss og Didrik Leikvang, er de største eierne, sitter på 15,5 prosent av aksjene i Reach Subsea.