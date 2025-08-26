Mitsubishi: Trekker seg fra tre havvindprosjekter

Mitsubishi ønsker å trekke seg fra tre havvindprosjekter i Japan, i det som blir sett på som et nytt tilbakeslag for den prøvede industrien, ifølge Bloomberg.

Et konsortium ledet av handelsgiganten, som inkluderer en enhet av Chubu Electric Power og Venti Japan, vil trekke seg fra prosjekter i prefekturene Chiba og Akita, sier en kilde som ønsket å være anonym fordi informasjonen er privat.

I februar annonserte Mitsubishi at selskapet gjennomgikk forretningsplanene for de tre prosjektene på grunn av et endret makroøkonomisk klima. Selskapet vant rettighetene til å utvikle og drive anleggene i 2021.

Talsmenn for Mitsubishi og Chubu Electric hevder at ingen beslutning er tatt, ifølge Bloomberg.

Ønsket kommer samtidig som den globale havvindindustrien sliter på grunn av høye renter, stigende materialkostnader og motstand mot grønne tiltak i enkelte land. Spesielt i USA har president Donald Trumps kritiske holdning til vindkraft satt flere prosjekter på vent, noe som har skapt usikkerhet om fremtiden for industrien.

Vil ha 10 GW innen 2030

Japan, hvor sektoren fortsatt er i startfasen, har som mål å oppnå 10 gigawatt havvindkapasitet innen slutten av tiåret, og ønsker å øke dette til 30–45 gigawatt innen 2040.

Landet er fortsatt sterkt avhengig av fossile brensler som kull og gass for strømproduksjon, og har understreket behovet for å få fart på havvindprosjekter for å tilføre mer fornybar kraft til nettet, ifølge Bloomberg.

Regjeringen vurderer også å tillate havvindutviklere å forlenge konsesjonene uten nye anbud, for å bedre lønnsomheten. I dag gis selskaper 30 år lange konsesjoner for eksklusiv bruk av tildelte områder, med ny anbudsrunde etter perioden. Regjeringen foreslår nå en tiårig forlengelse dersom prosjektene oppfyller krav, inkludert levering av stabil elektrisitet, ifølge dokumenter fra et panel under handelsdepartementet.