Indiske statlige og private raffinerier vil redusere innkjøpene av russisk råolje de neste ukene, opplyser kilder med kjennskap til saken til Bloomberg.

Tungvekteren Reliance Industries ventes å kjøpe inn 1,4-1,6 millioner fat pr. dag med leveranse fra oktober og fremover, sammenlignet med et daglig gjennomsnitt på 1,8 millioner fat i første halvår.

Bryter ikke med Putin

Reduksjonen av innkjøpene blir kjent dagen før USAs president Donald Trump og hans administrasjon søker å doble tollen på indiske varer fra 25 til 50 prosent. Washingtons plan ble annonsert tidligere denne måneden, i et forsøk på å presse RusslandsIndia og Kina nærmer seg hverandre president Vladimir Putin til forhandlinger om å få avsluttet Ukraina-krigen.

Bloomberg-kildene beskriver nedtrappingen som en beskjeden innrømmelse til haukene i Washington, men samtidig et signal om at India ikke har planer om å bryte båndene med Moskva. Trass i Trumps tolltrusler har statsminister Narendra Modi prioritert å styrke forbindelsene med både Russland og Kina.

Dramatisk økning

Indias kjøp av russisk olje har økt dramatisk fra bare minimale mengder før Russlands invasjon av Ukraina til nå å stå for 37 prosent av landets oljeeksport, viser tall fra Kasatkin Consulting gjengitt av nyhetsbyrået.

FORSVARER RUSSLAND-KJØP: Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar. Foto: NTB

Volumene kan endre seg hvis India lander en handelsavtale med Trump og USA tar ned presset mot India for finansieringen av den russiske krigsmaskinen.

Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar uttalte ifølge Bloomberg lørdag at handelsforhandlingene mellom New Delhi og Washington pågår, samtidig som han forsvarte innkjøpene av russisk olje. Han påpekte videre at det ikke har vært noen samtaler om oljehandelen med Trump-administrasjonen siden den tiltrådte i januar.

Setter klare grenser

Det er også verdt å merke seg at India har satt klare grenser i forhandlingene, og avvist amerikanske krav om økt tilgang til indiske jordbruksvarer. Statsminister Modi har lovet å beskytte sine bønder og fiskere – «selv til en høy personlig kostnad.»

For å dempe effekten av den skjerpede USA-tollen, har Modi-regjeringen fremskyndet flere politiske reformer – deriblant en større omlegging av skattene på forbruk – for å øke tilliten til og veksten i økonomien.

Utsikter til nye amerikanske tollsatser bidro til å senke Mumbai-børsen (NSE Nifty 50) én prosent tirsdag.