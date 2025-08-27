Ny rekord for IWS

Integrated Wind Solutions (IWS) fikk et resultat på 5,4 millioner euro i andre kvartal mot 0,6 millioner euro i samme periode i fjor. 

IWS-SJEF: Adm. direktør Lars-Henrik Røren. Foto: Thomas Bjørnflaten
Bjørn Segrov
Journalist
Tips meg
Det er ny rekord. Adm. direktør Lars-Henrik Røren viser til at selskapets fire servicefartøyer som arbeider i havvindindustrien alle hadde 100 prosent kommersiell oppetid i kvartalet.

Skip nummer fem, «IWS Moonwalker», er på vei mot Europa og skal døpes i Oslo 11. september.

– Flåtevirksomheten leverer sterke nøkkeltall over hele linjen. IWS viser med dette kvartalsresultatet at vi har bygget en vellykket og sterk forretningsmodell, sier Røren.

Han er også fornøyd med forbedringene i IWS Services og PEAK Wind.

Flere tjenester

IWS-sjefen gleder seg over at man klarer å kombinere flere tjenester i sine leveranser. På Dogger Bank har gruppen skip i arbeid for konsortiet som utvikler vindparken, mens man også har IWS Services-teknikere som jobber med turbinoppgaver ombord.

ProCon, hovedselskapet i IWS Services, leverer på oppdrag fra GE serviceteknikere som kan arbeide ombord i skipene for å akselerere ferdigstillelse og oppstart av turbinene på Dogger Bank. 

– Mange trodde at denne strategien ikke ville lykkes. Vi har vist det motsatte, sier Røren.

– Vi er en av få selskaper innenfor havvind service i Norge som har nådd en betydelig størrelse. Og ikke minst har vi lønnsomhet; vi gjør det veldig godt med våre «Skywalker»-skip. 

– Med 1,4 milliarder hentet inn i egenkapital og en børsverdi på snart 2 milliarder har vi jo også skapt OK verdier for eierne, sier han.

Awilhelmsen-gruppens Awilco er største aksjonær i IWS. På børsen var aksjen midt på dagen onsdag opp 4,4 prosent til 47 kroner.

INTEGRATED WIND SOLUTIONS

(Mill. euro)2.kv./252.kv./24
Driftsinntekter28,512,6
Driftsresultat6,91
Resultat før skatt60,7
Resultat5,40,6

