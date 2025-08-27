Eidesvik Offshore hadde rekordhøye fraktinntekter i andre kvartal, og man må tilbake til 2015 for å finne tilsvarende inntektstall for flåten.

Bømlo-rederiet hadde inntekter på 199 millioner kroner, noe som var 7 prosent høyere enn for et år siden.

Med en flåteutnyttelse på 98 prosent fikk Eidesvik Offshore et justert driftsresultat før avskrivninger (ebitda) på 76 millioner kroner — det beste siden 2016.

Rederiet har en flåte bestående av subseaskip og supplyskip. Nylig fornyet et av subseaskipene en kontrakt som Eidesvik har med Subsea 7.

— Vi er glade for å kunne rapportere at vi endelig ser rater for 2027 og fremover som reflekterer det sterke subseamarkedet. Flåten vår er fortsatt utsolgt, men vi har flere forsyningsskip som kan bli tilgjengelige fra slutten av 2025 eller tidlig i 2026, sier adm. direktør Helga Cotgrove i kvartalsrapporten.

Styret i Eidesvik Offshore har besluttet å betale et utbytte på 0,30 kroner pr. aksje. Det tilsvarer totalt rundt 22 millioner kroner.



Eidesvik-aksjen er omtrent uendret i år. Selskapet prises til i underkant av 1 milliard kroner på Oslo Børs.