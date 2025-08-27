Ny rekord og utbytte: Har ikke sett maken siden 2015

Eidesvik Offshore leverer sitt sterkeste kvartal på ti år og deler samtidig ut utbytte til aksjonærene.

Category iconEnergi
EIOF
·
Publisert 27. aug. | Oppdatert 28. aug. 06:41
Article lead
+ mer
lead
REDERISJEF: Helga Cotgrove er adm. direktør i Eidesvik Offshore. Foto: Thomas Bjørnflaten
REDERISJEF: Helga Cotgrove er adm. direktør i Eidesvik Offshore. Foto: Thomas Bjørnflaten
Bjørn Segrov
Journalist
Tips meg
Del

Eidesvik Offshore hadde rekordhøye fraktinntekter i andre kvartal, og man må tilbake til 2015 for å finne tilsvarende inntektstall for flåten.

Bømlo-rederiet hadde inntekter på 199 millioner kroner, noe som var 7 prosent høyere enn for et år siden.

Med en flåteutnyttelse på 98 prosent fikk Eidesvik Offshore et justert driftsresultat før avskrivninger (ebitda) på 76 millioner kroner — det beste siden 2016. 

Rederiet har en flåte bestående av subseaskip og supplyskip. Nylig fornyet et av subseaskipene en kontrakt som Eidesvik har med Subsea 7.

— Vi er glade for å kunne rapportere at vi endelig ser rater for 2027 og fremover som reflekterer det sterke subseamarkedet. Flåten vår er fortsatt utsolgt, men vi har flere forsyningsskip som kan bli tilgjengelige fra slutten av 2025 eller tidlig i 2026, sier adm. direktør Helga Cotgrove i kvartalsrapporten.

Styret i Eidesvik Offshore har besluttet å betale et utbytte på 0,30 kroner pr. aksje. Det tilsvarer totalt rundt 22 millioner kroner.

Eidesvik-aksjen er omtrent uendret i år. Selskapet prises til i underkant av 1 milliard kroner på Oslo Børs.

EIDESVIK OFFSHORE

(Mill. kr)2.kv./252.kv./24
Driftsinntekter198,5197,8
Driftsresultat29,141,2
Resultat før skatt30,139,2
Resultat30,136,9

eidesvik offshore
Energi

Informasjon om bruk av AI