På dypt vann i Ghana

Shearwater Geoservices er tildelt en seismikkundersøkelse på Jubilee- og TEN-feltene i Ghana, melder det Bergen-baserte selskapet onsdag.

Undersøkelsen blir den første dypvanns havbunnundersøkelsen offshore Ghana, opplyses det.

Varigheten er på to måneder, og oppstart er ventet å skje i fjerde kvartal i år.

Shearwater vil ta i bruk havbunnsnoder (OBN) i undersøkelsen. Tidligere i år utførte Shearwater en streamer-undersøkelse over Jubilee- og TEN-feltene, som er driftet av Tullow Oil og partnere.

OBN-undersøkelsen ventes å ville forbedre reservoaravbildningen ytterligere og bidra til å gi dypere innsikt med hensyn til feltutvikling og produksjonsstrategier.

Fikk to måneder i Angola

Ghana-tildelingen kommer etter at Shearwater har hatt suksess med fartøyet «SW Tasman» og havbunnsnodesystemet Pearl i Elfenbenskysten og Angola. «SW Tasman» og Pearl-systemet har vært i kontinuerlig drift utenfor Vest-Afrika siden sent i fjor.

Tirsdag meldte selskapet om en dypvanns OBN-undersøkelse offshore Angola, tildelt av ExxonMobil-selskapet Esso Exploration Angola Block 15.

Denne har også en varighet på to måneder, men med oppstart nå i tredje kvartal. Også her tas OBN-plattformen med «SW Tasman» og Pearl i bruk, samt fartøyet «SW Gallien».

Samme dag inviterte Shearwater Geoservices til presentasjon av andrekvartalstall fredag 29. august. Selskapet er ikke børsnotert, men har obligasjonslån notert på Oslo Børs. Selskapet er imidlertid rigget for fremtidig betaling av utbytte og børsnotering når det anses riktig, slik Finansavisen omtalte tidligere i år.

Største eier i Shearwater er Rasmussengruppen med nær 89 prosent, etter å ha kjøpt seg opp fra drøyt 77 prosent på tampen av fjoråret.