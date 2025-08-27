SED Energy Holdings er en av Oslo Børs store vinnere i sommer. Etter at selskapet ble etablert gjennom sammenslåingen av seismikkselskapet Seabird Exploration og Energy Drilling i mai, har aksjekursen steget fra 6 kroner til en topp på 9,70 kroner tidligere denne uken.

Onsdag presenterte det nye selskapet sin andrekvartalsrapport, og analytikernes første tilbakemeldinger var at dette var en ikke-begivenhet.

«SED Energy Holdings rapporterte tall som i stor grad var i tråd med forventningene. Kvartalet var preget av solid vekst i ordreboken, høy utnyttelse av både rigger og fartøy, samt fremgang i forhandlingene med nye langsiktige kontrakter,» skrev for eksempel Clarkson-analytiker Brage Reier Groven til sine kunder.



Likevel dundret aksjen ned over 10 prosent da Oslo Børs åpnet.

Skattekrav i Thailand

Oljeserviceselskapet hadde inntekter på 52,0 millioner dollar i andre kvartal, og et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 26,0 millioner dollar. I samme periode i året før var inntektene på 35,2 millioner og ebitda på 22,3 millioner dollar.

– SED Energy leverte et underliggende resultat omtrent som ventet. Men så hadde de en avsetning på 10 millioner dollar for en skatt i Thailand som løper tilbake til 2022. Det er en negativ faktor, men det tilsvarer ikke mer enn 1–2 prosent av selskapet markedsverdi. Dette kan derfor ikke forklare hele kursfallet, sier analytiker Rune Tryti i SpareBank 1 Markets.

SED Energy Holdings (Mill. USD) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 47,6 30,4 Driftsresultat 8,6 14,9 Resultat før skatt 6,3 12,9 Resultat etter skatt −5,8 11,8

Han mener det som kommer frem i kvartalsrapporten ikke tilsier et så kraftig kursfall som aksjonærene opplevde onsdag. Midt på dagen var aksjen ned 8,6 prosent til 8,70 kroner.

– Jeg tror derfor kursfallet henger mer sammen med at aksjen har gått veldig mye de seneste ukene, og da er det ikke unaturlig at det før eller siden kommer en korreksjon. I tillegg kan aksjesalg fra de gamle Energy Drilling-aksjonærene ha påvirket kursen litt, sier Tryti.

KJØP: Analytiker Rune Tryti i Sparebank 1 Markets. FOTO: Eivind Yggeseth

Finansavisen har snakket med andre aktører som tror det store kursfallet henger sammen med at de gamle eierne i Energy Drilling onsdag fikk sine SED Energy Holdings-aksjer og at de benyttet anledningen til å selge seg litt ned.

I forbindelse med sammenslåingen med Seabird Exploration fikk Energy Drilling-aksjonærene nesten 89 prosent av aksjene i SED Energy Holdings.

Venter økt utbytte

Da SED Energy Holdings ble etablert, var konsernsjef Waldelands ambisjon å skape en utbyttemaskin. I mai ble det lovet et utbytte for 2025 på mellom 70 og 90 millioner dollar, med en utbetaling på 40 millioner dollar, eller rundt 0,56 kroner pr. aksje, for første halvår.

Nå har selskapet bestemt at disse pengene havner hos aksjonærene i månedsskiftet september/oktober.

– Vi sier dessuten nå at utbyttet for andre halvår vil bli i intervallets midtpunkt, det vil si nye 40 millioner dollar, sier Waldeland.

– Hva kan du si om utbyttet for 2026?

– Med den ordrereserven og de faste kontraktene vi har, ser vi for oss en inntektsøkning i 2026. Da er det naturlig å tenke seg at det også blir en utbytteøkning fra 2025 til 2026, sier Waldeland.