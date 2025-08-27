Sikret opp mot en halv milliard

DOF Group er tildelt en lengre avtale av en internasjonal aktør for det 2018-bygde konstruksjonsskipet «Skandi Inventor» i Asia og Stillehavsområdet, melder offshorerederiet onsdag.

Avtalen har en varighet på ett år, med oppstart i januar neste år, men inneholder også opsjoner for forlengelse.

Verdien av tildelingen er ifølge DOF på mellom 25 og 50 millioner dollar. Potensielt tilsvarer det en verdi på opp mot en halv milliard kroner.

– Milepæl

– Denne forpliktelsen markerer en betydelig milepæl i virksomheten i regionen og understreker DOFs evne til å levere høyytelses subsealøsninger, sier konsernsjef Mons Aase.

Torsdag i forrige uke meldte DOF Group om en kontraktsforlengelse til drøyt 50 millioner dollar og en ny langtidskontrakt til 165 millioner dollar – begge med Petrobras i Brasil.

Selskapet arrangerer kapitalmarkedsdag i Oslo tirsdag 9. september.

Seks strake med oppgang

Onsdag er DOF-aksjen ned rundt 0,5 prosent, eller 50 øre – etter seks strake handelsdager med kursoppgang. Aksjen handles eksklusive utbytte på 0,30 dollar pr. aksje fra i dag.

Hittil i år er aksjen opp rundt 17 prosent.

Danske A.P. Møller-Maersk er største eier i DOF med 61,7 millioner aksjer, tilsvarende vel 25 prosent. Danskene kom inn som eiere i forbindelse med at DOF kjøpte Maersk Supply i fjor høst.

Nest største aksjonær er John Fredriksens selskap Geveran Trading med 29,9 millioner aksjer, tilsvarende 12,1 prosent. Folketrygdfondet er tredje største aksjonær, mens investorene Kristian Siem og Arne Blystad også figurerer høyt på aksjonærlisten.