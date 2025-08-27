Nuller kursmål etter analytikersamtale

Det er flere tunge baller i luften for kriserammede Ørsted, og utfallsrommet er stort.

Stoppordren fra amerikanske myndigheter 25. august mot Revolution Wind skaper betydelig usikkerhet. Equinor fikk sitt lignende Empire Wind-prosjekt stanset i én måned. Kanskje må Ørsted ta saken til retten, eller eventuelt blir prosjektet permanent stengt – som var de tre utfallene ABG Sundal Collier skisserte.

Flere analytikere har også påpekt at risikoen for en stoppordre for det nærliggende Sunrise Wind-prosjektet er økt.

Kepler Cheuvreux-analytiker Ingo Becker skriver onsdag at analytikerkorpset tirsdag hadde samtaler med Ørsted-ledelsen. Der ble det diskutert hvor mye konsernets driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) som ligger i disse to prosjektene.

«Informasjonen gjør det lettere å vurdere den nye situasjonen etter stoppordren,» heter det.

Analytikeren skriver at de nye ebitda-indikasjonene stemmer godt overens med hans egne estimater. De to prosjektene utgjør samlet rundt 12 prosent av estimert ebitda i 2028, hvorav Revolution Wind alene står for 2,7 prosent. Kepler legger også til grunn at Revolution Wind får lov til å fortsette.

Les også Equinor vil bistå Ørsted etter Trump-vedtak Equinor tilbyr hjelp til det danske vindkraftselskapet Ørsted etter at Trump-administrasjonen stanset selskapets havvindprosjekt på USAs østkyst.

Dropper kursmål

Det er ikke mulig å verdsette Ørsted med «rimelig presisjon før tegningskursen for den planlagte emisjonen på 60 milliarder danske kroner offentliggjøres etter generalforsamlingen 5. september,» skriver Kepler.

Uten at meglerhuset skriver noe om at emisjonen kan bli utsatt eller slanket – slik Goldman Sachs har kommunisert – eller ABGs formulering «hvis emisjonen kollapser», er utfallsrommet som tegnes av Kepler stort. Det er altså for stort til at det kan settes et kursmål.

Derfor nulles kursmålet, og dekningen er altså implisitt stanset.

«Vi presenterer imidlertid detaljerte scenarier for mulige utfall av aksjekursen basert på et antatt intervall for tegningskursen på 100–200 danske kroner samt en risikorabatt på 0–30 prosent. Dersom tegningskursen havner i intervallet 140–150 DKK, noe som kan være rimelig hvis aksjekursen holder seg på dagens nivå, vil det kunne tilsi en mulig aksjekurs på 164–192 DKK ved en rabatt på 15–25 prosent,» avslutter Kepler.