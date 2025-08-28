Etter å ha kvittet seg med flere eldre flytende produksjons- og lagringsskip (FPSO) de seneste årene, har BW Offshore nå tre i drift. Samtidig som også noen av disse går mot slutten, starter et nytt produksjonsskip opp på en lang og stor kontrakt på gassfeltet Barossa utenfor Australia.
FPSO-en «BW Opal» ventes å gi et årlig EBITDA-bidrag på mellom 255 og 265 millioner dollar.
– BW Opdal skal etter planen starte gassproduksjonen fra Barossa-feltet kort tid før oppstart av 15-årskontrakten, noe som gir betydelig inntjening og kontantstrøm til BW Offshore, og som støtter fremtidig vekst, kommenterer konsernsjef Marco Beenen i i forbindelse med at BW Offshore la frem sin rapport for andre kvartal torsdag.
Noe av kontantstrømmen vil trolig gå til utbytte.
Etter andre kvartal betalte BW Offshore et utbytte på 11 millioner dollar til sine aksjonærer. Det tilsvarer en årlig utbytteavkastning på 7 prosent.
Selskapet indikerer imidlertid at det sikter mot en årlig aksjonæravkastning på over 15 prosent frem mot 2030.
Vil vokse
BW Offshore har også foretatt en gjennomgang av sin strategi, og selv om det har vært utfordrende å finne nye og gode FPSO-prosjekter å gå inn i de seneste årene, sikrer selskapet mot ett, nytt prosjekt annethvert år.
– Selskapet har lenge hatt ambisjoner om å vokse, men har ikke landet noe. Nå kommer det med et klart budskap om vekst, sier analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Carnegie.
Han venter derfor at deler av den kommende kontantstrømmen vil gå til å finansiere nettopp vekst. Utbytteavkastningen ser han for seg til rundt 10 prosent årlig.
– Skal det være et relevant selskap, så må det bygges nytt, sier han.
DNB Carnegie-analytikeren har en hold-anbefaling på selskapet og et kursmål på 40 kroner. Torsdag ble aksjen handlet til 37,50 kroner.
Nye segmenter
BW Offshore mener FPSO-markedet er lovende, basert på de planene som utbyggerne har de neste fem årene.
Selskapet har gjort forhåndsstudier av flere prosjekter, deriblnt Bay du Nord som Equinor har i Canada.
Samtidig ønsker det å gå inn i nye infrastrukturprosjekter, som flytende gass-til-kraft og ammoniakk.
Godt kvartal
BW Offshore leverte et godt andre kvartal, og bedre enn det flere analytikere hadde sett for seg.
Samlet sett for hele første halvår hadde selskapet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 148 millioner dollar. Det er en økning på 30 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor.
– Vi leverer et sterkt kvartal takket være høy driftsmessig oppetid på våre produserende anlegg, sa Beenen.
Selskapet oppjusterer sine forventninger for 2025, og ser nå for seg en EBITDA på mellom 240 og 260 millioner dollarTidligere var dette ventet til mellom 220 og 250 millioner dollar.
Totalt har BW Offshore en ordrereserve på svimlende 6 milliarder dollar, tilsvarende 61 milliarder kroner. Den mangeårige kontrakten på Barossa-feltet utgjør en stor del av dette.
Ordreboken, målt ved forventet kontantstrøm fra driften, er på hele 2,2 milliarder dollar, eller over 22 milliarder kroner.
BW Offshore
|(Mill. USD)
|1.h./25
|1.h./24
|Omsetning
|281
|320
|Driftsresultat
|95
|73
|Resultat før skatt
|105
|71