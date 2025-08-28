Etter å ha kvittet seg med flere eldre flytende produksjons- og lagringsskip (FPSO) de seneste årene, har BW Offshore nå tre i drift. Samtidig som også noen av disse går mot slutten, starter et nytt produksjonsskip opp på en lang og stor kontrakt på gassfeltet Barossa utenfor Australia.

FPSO-en «BW Opal» ventes å gi et årlig EBITDA-bidrag på mellom 255 og 265 millioner dollar.

– BW Opdal skal etter planen starte gassproduksjonen fra Barossa-feltet kort tid før oppstart av 15-årskontrakten, noe som gir betydelig inntjening og kontantstrøm til BW Offshore, og som støtter fremtidig vekst, kommenterer konsernsjef Marco Beenen i i forbindelse med at BW Offshore la frem sin rapport for andre kvartal torsdag.

Noe av kontantstrømmen vil trolig gå til utbytte.

Etter andre kvartal betalte BW Offshore et utbytte på 11 millioner dollar til sine aksjonærer. Det tilsvarer en årlig utbytteavkastning på 7 prosent.

Selskapet indikerer imidlertid at det sikter mot en årlig aksjonæravkastning på over 15 prosent frem mot 2030.

Vil vokse

BW Offshore har også foretatt en gjennomgang av sin strategi, og selv om det har vært utfordrende å finne nye og gode FPSO-prosjekter å gå inn i de seneste årene, sikrer selskapet mot ett, nytt prosjekt annethvert år.

– Selskapet har lenge hatt ambisjoner om å vokse, men har ikke landet noe. Nå kommer det med et klart budskap om vekst, sier analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Carnegie.

Han venter derfor at deler av den kommende kontantstrømmen vil gå til å finansiere nettopp vekst. Utbytteavkastningen ser han for seg til rundt 10 prosent årlig.

– Skal det være et relevant selskap, så må det bygges nytt, sier han.