Oljeprisene trekker nedover torsdag morgen.

Brent-olje for november-levering står i 66,94 dollar pr. fat, ned 0,4 prosent (27 cent) så langt i dagens handel – og ned fra 67,59 dollar da Oslo Børs stengte onsdag.

Investorene fokuserer på risikoen for et tilbudsoverskudd de neste månedene.

– Størrelsen på overskuddet betyr at utsiktene for markedet holder seg klart «bearish.» Men den åpenbare oppsiderisikoen som henger over markedet er potensialet for strengere sanksjoner mot Russland, sammen med bredere sekundærtoll, sier analysesjef for råvarer i ING, Warren Patterson, til Bloomberg.

EU vurderer sanksjoner

Kilder med kjennskap til saken opplyser til Bloomberg at EU vurderer å innføre sekundære sanksjoner for å forhindre at tredjeland hjelper Russland med å omgå EUs eksisterende sanksjoner mot landet.

EUs utenriksministre skal ifølge kildene møtes i København senere denne uken og forventes der å diskutere en rekke alternativer.

Markedet vurderer også potensielle endringer på tilbudssiden etter straffetoll mot India fra USA for import av russisk olje. Bloomberg-kilder hevdet tidligere denne uken at India vil redusere innkjøpene noe de kommende ukene, men at det ikke er aktuelt for landet å bryte båndene med Moskva.

Kjøresesongen over i USA

Onsdagens lagertall fra amerikanske energimyndigheter (EIA) viste at råoljelagrene falt med 2,4 millioner fat i uken som endte 22. august, det første fallet på åtte uker.

– Nedgangen i oljelagrene signaliserer sterk etterspørsel før den kommende Labor Day-helgen i USA. Men dette markerer vanligvis den uoffisielle slutten på sommerens kjøresesong og starten på lavere amerikansk etterspørsel, sier markedsanalytiker Tony Sycamore i IG til Reuters.

Lagertallene fra USA viste samtidig en lavere raffineriutnyttelse i alle regioner, noe som trakk det nasjonale tallet ned til sitt laveste siden tidlig i juli.