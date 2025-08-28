Tungt sanksjonert russisk LNG-anlegg: Leverer til Kina for første gang

Et skip med flytende naturgass (LNG) fra det sanksjonerte anlegget Arctic LNG 2 i Russland har for første gang ankommet en kinesisk terminal, melder Bloomberg.

Arctic LNG 2 har kun lastet en liten håndfull skip i år, men ingen av skipene har funnet kjøpere. Ifølge nyhetsbyrået produserte anlegget åtte laster i fjor sommer, men ble tvunget til å stenge i oktober da det ikke klarte å finne kjøpere, som følge av Joe Biden-administrasjonens sanksjoner.

Anlegget var ment å bli et av Russlands største LNG-prosjekter, sentralt i planene om å tredoble LNG-eksporten innen 2030. Arctic LNG 2 var ment å produsere 19,8 millioner tonn LNG årlig.

Fartøyet Arctic Mulan, som kom fra det sanksjonerte anlegget, la til kai ved Beihai LNG-terminalen torsdag, ifølge skipsdata samlet inn av Bloomberg.

– Black swan

Blant andre Goldman Sachs har advart om at dersom Russland får sanksjonslettelser på dette anlegget, kan gassprisen falle kraftig:

«En potensiell "black swan" vil være retur av Arctic LNG dersom det inngås en fredsavtale, noe analysene våre anslår kan presse TTF-prisen ned med 30 prosent,» het det fra en råvaretrader.

TTF-futures handles ned rundt 3,9 prosent til 31,27 euro pr. MWh rundt i 09.30-tiden.

Etter fallet i rørledningseksporten til Europa har Russland intensivert innsatsen for å få tilgang til nye gassmarkeder i Asia.