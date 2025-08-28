Varsler grep: – Vil ikke være avhengige av diktaturer

Sverige planlegger å oppheve forbudet mot uranutvinning i forbindelse med landets første kjernekraftutbygging på femti år, melder The Straits Times, og viser til uttalelser fra miljø- og klimaminister Romina Pourmokhtari.

– Det er viktig, gitt sikkerhetssituasjonen Sverige og Europa befinner seg i, at vi styrker vår autonomi for kritiske råmaterialer, også for uran og andre metaller, sier Pourmokhtari.

Forbudet ble innført av den forrige sosialdemokratiske regjeringen i 2018, blant annet på grunn av bekymringer for vannforurensning og høye driftskostnader. Den nåværende høyresiden i regjeringen ønsker derimot å bygge nye kjernekraftverk for å redusere avhengigheten av fossilt brensel.

– Vi vil ikke være avhengige av land der forholdene er dårlige, land styrt av diktatorer. Derfor er jeg stolt av at vi opphever forbudet mot uranutvinning, sier Pourmokhtari.

Satser på små modulære reaktorer

Sverige har betydelige uranressurser og rommer ifølge landets geologiske etat rundt 27 prosent av Europas uranforekomster. I dag importerer landet uran fra blant annet Canada, Australia, Kasakhstan og Namibia.

Den nye lovgivningen er forventet å bli vedtatt i Riksdagen, der regjeringen har flertall, innen januar 2026.

Den svenske regjeringen har valgt å satse på såkalte små modulære reaktorer (SMR) som del av kjernekraftsatsingen. Tre til fem slike reaktorer skal bygges ved Ringhals-anlegget sørvest i landet. Disse vil kunne produsere om lag 1.500 MW, tilsvarende to klassiske reaktorer, ifølge The Straits Times.