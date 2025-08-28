MDG dropper oljeultimatum
MDG går nå ut med fire klimakrav til en eventuell rødgrønn regjering etter valget. Ultimatumet om å stanse all leting etter olje og gass er borte.
Publisert 28. aug. 11:11 | Oppdatert 28. aug. 11:11
– Dette er et klimavalg. Folk ser at klimakrisen ikke er satt på pause – den skjer nå, sier MDG-leder Arild Hermstad i en pressemelding.
Han går nå ut med MDGs fire viktigste klimakrav for å støtte en regjering etter valget:
Sist stortingsvalg fikk MDG mye oppmerksomhet da de vedtok et ufravikelig ultimatum om å stanse all leting etter olje og gass for å støtte eller sitte i en regjering.
Det kravet er nå borte.
– Det eneste som ikke er forsøkt i nasjonal klimapolitikk, er et sterkt MDG på Stortinget. Det er det vi ber om i dette valget: Styrken til å gjøre Støre grønnere, sier Hermstad.