MDG dropper oljeultimatum

– Dette er et klimavalg. Folk ser at klimakrisen ikke er satt på pause – den skjer nå, sier MDG-leder Arild Hermstad i en pressemelding.

Han går nå ut med MDGs fire viktigste klimakrav for å støtte en regjering etter valget:

Innføre 499-billett på kollektivtransport – for hele landet. Det skal lønne seg å velge miljøvennlig. MDG vil gjøre det billigere å reparere, spise grønt og energieffektivisere. En plan for sluttfasen til oljeindustrien, der de vil starte med å stanse de minst lønnsomme og skitneste feltene først. Bygge grønn industri og støtte gründere.

Sist stortingsvalg fikk MDG mye oppmerksomhet da de vedtok et ufravikelig ultimatum om å stanse all leting etter olje og gass for å støtte eller sitte i en regjering.

Det kravet er nå borte.

– Det eneste som ikke er forsøkt i nasjonal klimapolitikk, er et sterkt MDG på Stortinget. Det er det vi ber om i dette valget: Styrken til å gjøre Støre grønnere, sier Hermstad.