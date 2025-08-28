Ny runde i retten for klimasøksmål

Retten skal vurdere om tre oljefelt i Nordsjøen er ulovlig godkjent og om aktiviteten bør stanse umiddelbart.

– Verdensledende klimaforskere har dokumentert at de tre oljefeltene vil føre til at over 100.000 mennesker dør en for tidlig død. Alt vi krever, er at staten beregner og er ærlige med konsekvensene av nye oljefelt før de godkjenner dem. Det er kunnskap vi som borgere har rett på, sier leder Frode Pleym i Greenpeace Norge i en pressemelding.

Saken skal gå i lagmannsretten fram til 4. september.

Staten står på sitt

Staten holder ennå fast på at de ikke har begått noen saksbehandlingsfeil, slik miljøorganisasjonene mener.

– Vi har utredet konsekvensene av klimagassutslipp, og dette har vært på høring, sier Gøran Thengs i Regjeringsadvokatene til NRK torsdag formiddag.

Han mener det ikke er noe grunnlag for å stanse disse feltene.

Avgjort i Efta-domstolen

Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte i 2023 staten for å ha godkjent oljefeltene Tyrving, Yggdrasil og Breidablikk uten å utrede de globale klimavirkningene. Organisasjonene vant i tingretten, men staten anket.

Etter tingrettens avgjørelse ba staten om en rådgivende uttalelse fra Efta-domstolen om hvordan prosjektdirektivet skal forstås. Efta-domstolen tolker hvordan Norge må forholde seg til EØS-avtalen, og domstolens uttalelser skal ha betydelig vekt i norsk rett.

Avgjørelsen fra Efta-domstolen kom først i mai, og miljøorganisasjonene vant fram på alle punkter.

Før det gis utbyggingstillatelse, må det foretas en miljøkonsekvensvurdering av prosjektet dersom det kan antas at det kan ha vesentlige miljøvirkninger, heter det i uttalelsen fra Efta-domstolen.

– Vi har rett til å vite

Søksmålet dreier seg om statens tillatelser til å drive oljeutvinning på de tre feltene var riktige, og om domstolen kunne avsi en såkalt midlertidig forføyning til alle spørsmål var avklart. Formålet var å hindre utslipp av klimagasser og CO2 og dermed akselerere global oppvarming.

– I et demokrati må regjeringen følge loven. Det bryter med norsk og europeisk lov å tillate utbygging av massive oljefelt uten at konsekvensene for min generasjon er blitt utredet. Vi har rett til å vite hva om lag 500 millioner tonn vil gjøre med klimaet vårt, sier leder Sigrid Hoddevik Losnegård i Natur og Ungdom.

Produksjonen har fortsatt på to av feltene, selv om saken fortsatt er til behandling. Det er et krav om å sette disse prosjektene på vent, som nå er avvist av tingretten.

Domstolen mener spørsmålet om såkalt midlertidig forføyning allerede behandles i en annen del av søksmålet.