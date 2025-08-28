Exxon til frontalangrep på EUs klimapolitikk

Exxon Mobil trapper opp kritikken mot EUs klimapolitikk. I selskapets ferske Global Outlook-rapporten hevdes det at unionens «høyt-regulerte og kostbare» tilnærming har skadet økonomien, økt energiprisene og svekket støtten til det grønne skiftet, skriver Financial Times.

«Industriproduksjonen i Europa er i tilbakegang, energiprisene i tungindustrien og transporten stiger, og som følge av dette vakler støtten til klimapolitikken,» skriver selskapet i rapporten.

ETTERLYSTE TRUMP: ExxonMobils konsernsjef Darren Woods. Foto: Bloomberg

Etterlyste Trump-press

Exxon har lenge lobbet mot europeiske regler og advarer om at byråkratiet svekker konkurransekraften. Konsernsjef Darren Woods oppfordret nylig USAs president Donald Trump til å bruke handelsforhandlingene med Brussel til å presse tilbake mot et EU-direktiv som krever at selskaper sikrer at leverandørkjedene ikke skader miljø eller menneskerettigheter.

Rapporten, som ser på energimarkedet frem til 2050, konkluderer med at politikere må ta hensyn til kostnadsnivået.

– Vår bekymring er at en for rask overgang kan undergrave både økonomien og velgernes tillit, sier Chris Birdsall, direktør for Exxons økonomi- og energidivisjon.

Han mener EU feilaktig har antatt at energiomstillingen raskt ville gi lavere priser, mens realiteten er at lavkarboninvesteringer er dyrere og overgangen kan ta opptil 30 år. Exxon forventer derfor at olje og gass fortsatt vil være sentrale energikilder i 2050, skriver FT.

Les også Ny runde i retten for klimasøksmål Ankebehandlingen i klimasøksmålet starter torsdag i Borgarting lagmannsrett etter at klimaorganisasjonene vant fram på alle punkter i Efta-domstolen.

Reagerer

Miljøorganisasjoner reagerer kraftig på rapporten.

– Exxon er blind for den uunngåelige innovasjonen innen ren energi. Med eller uten klimapolitikk vil etterspørselen etter olje og gass falle strukturelt i løpet av neste tiår, og Exxon er ikke forberedt, sier Mark van Baal, grunnlegger av den nederlandske aksjonærgruppen Follow This.

Ifølge FT saksøkte Exxon Follow This i USA i fjor, og hevdet at et aksjonærforslag om klima som aktivistgruppen leverte inn, brøt med amerikanske verdipapirregler. Søksmålet ble avvist av en dommer i Texas.

Exxon er også saksøkt av flere amerikanske delstater for å ha villedet offentligheten om klimaendringer – anklager selskapet avviser.