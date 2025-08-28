New York-hedgefondet ValueWorks høynet innsatsen i det danske vindenergiselskapet Ørsted da aksjekursen stupte til rekordlav bunn denne uken, melder Bloomberg.

Sist helg ble det meldt om full stans for Ørsteds store havvindprosjekt Revolution Wind etter pålegg fra Trump-administrasjonen, og mandag stupte aksjen 16,4 prosent.

Samtidig brukte ValueWorks dagen på å øke eierandelen i Ørsted. Eierandelen ble økt med nesten 50 prosent, og fondet kjøpte mer enn 100.000 aksjer til det investeringsdirektør Charles Lemonides beskriver som «kuppriser», skriver nyhetsbyrået.

En slik post vil ha kostet rundt 3 millioner dollar, basert på volumvektet snittkurs for Ørsted-aksjen mandag, beregner Bloomberg. Det tilsvarer drøyt 30 millioner norske kroner.

Vil delta i gigantemisjon

Ifølge Lemonides har hedgefondet «absolutt» planer om å også delta i Ørsteds kommende gigantemisjon på 60 milliarder danske kroner.

– Vi har ikke noe imot å investere mer kapital i dette selskapet med disse verdsettelsene, sier Lemonides, ifølge Bloomberg.

Han tror det kan være en mulighet for at Ørsted-aksjen faller ytterligere på kort sikt – men at dette bare gir ham flere muligheter til å kjøpe.

Kepler Cheuvreux har imidlertid valgt å nulle kursmålet for Ørsted-aksjen etter helgens USA-skrell, ettersom det ikke er mulig å verdsette Ørsted med «rimelig presisjon».

Den danske stat, som eier 50,1 prosent i Ørsted, har forpliktet seg til å tegne seg for sin forholdsmessige andel i Ørsted-emisjonen. Det er foreløpig uklart hva Equinor, som eier 10 prosent, vil foreta seg i emisjonen, men den norske energikjempen har tilbudt Ørsted hjelp etter selv å ha opplevd å bli stanset av president Donald Trump.

Hedgefondet ValueWorks har rundt 300 millioner dollar under forvaltning. Det utgjør drøyt 3 milliarder kroner.