Vi må bygge den billigste kraften

I Statkrafts innspill til Kjernekraftutvalget viser vi at kjernekraft spiller en stor rolle i det europeiske og globale kraftsystemet. I fremtiden kan den også spille en rolle i det norske systemet, men i dag er kjernekraft blant de dyreste teknologiene for kraftproduksjon. Vi mener Norge bør fortsette å benytte de teknologiene som er mest konkurransedyktige, som vindkraft. Hvis og når kostnadsfallet i kjernekraft blir stort nok, bør teknologien vurderes opp mot andre investeringer i Norge.

Statkraft er den største tilbyderen av langsiktige kraftavtaler for norsk industri, noe som gir industrien trygghet for kraft til en konkurransedyktig pris. Vi mener også at det må bygges ut mer kraftproduksjon i Norge for å møte vekst i etterspørsel. Når Norsk Kjernekraft i Finansavisen 17. august argumenterer for at vindkraft ikke er et alternativ, bygger det på misforståelser om kraftsystemet.

Kanskje kan også kjernekraft bidra på sikt

Norsk Kjernekraft mener spotprisen er irrelevant for industri som venter på nettilgang, og skriver at valget deres står mellom kjernekraft eller ingenting. Dette stemmer ikke. Industrien må ha kraft til konkurransedyktige priser. Det innebærer blant annet konkurransedyktige teknologier. Både vi som selger strøm og de som kjøper strøm bruker forventning til spotpris som referanse når vi forhandler om langsiktige avtaler. Å etablere kraftproduksjon som koster mer enn prisen man kan oppnå, vil skyve regningen over på resten av samfunnet. Dette gjelder for alle teknologier i kraftsystemet.

Norsk Kjernekraft hevder også at norsk industri bruker store mengder gass og fossile energikilder som koster cirka 2 kr/kWh, når man inkluderer CO2-avgift og kvotepris. De mener derfor at så lenge kjernekraft er billigere enn det, vil det være lønnsomt. I Norge bruker industrien i hovedsak gass i anvendelser der elektrisitet ikke er egnet, som til petrokjemisk råstoff eller i prosesser som krever svært høy temperatur. Kjernekraft vil derfor ikke kunne erstatte en betydelig andel av industriens gassforbruk. Der gass kan erstattes, vil man nettopp trenge elektrisitet til en konkurransedyktig pris.

Statkraft er godt kjent med hvilke muligheter og utfordringer som følger av et kraftsystem som påvirkes av vær og vind. Vi er Nordens største produsent av fornybar energi. Siden svensk og finsk kjernekraft inngår i denne miksen vet vi også hvordan kjernekraften bidrar til å stabilisere forsyningen. I Norge spiller vannkraften den stabiliserende rollen i kraftsystemet. På litt sikt trenger vi også mer fleksibel kraftproduksjon som kan bidra til å produsere på forbrukstoppene. Økt effekt i vannkraftverkene er den beste løsningen for dette, og både Statkraft og andre vannkraftprodusenter har prosjekter for å øke installert effekt. I det norske kraftsystemet bidrar vindkraft godt i samspill med vannkraften.

Vi tror ikke at det bare er én teknologi som er løsningen. Kombinasjonen av vannkraft og vindkraft i Norge vil samlet være et rimeligere og mer konkurransedyktig alternativ i overskuelig fremtid. Kanskje kan også kjernekraft bidra på sikt. Men å slå fast at vindkraft ikke er et av flere alternativer er rett og slett galt.

Julie Wedege

Ansvarlig for politikk og eierskap i Statkraft