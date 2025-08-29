Stortingsvalgutspørringen av MDGs partileder Arild Hermstad i Dagsrevyen tirsdag 26. august avslørte klimakunnskapsløsheten i MDG. Det er alvorlig nok, men det virkelig alvorlige er at denne kunnskapsløsheten gjelder for det samlede politiske establishment, for fagmiljøene med Innovasjon Norge og Enova i spissen, samt for det norske journalistkorpset.

Felles for dem alle er at de ikke vil forstå at hydrogen aldri kan bli et klimatiltak. Og det er ikke penger eller politisk vilje som hindrer dette; det er en fysisk naturlov.

For å produsere én energienhet hydrogen, trengs det 20 prosent mer energi enn det er energi i hydrogenet

«Vi vil satse mye mer på hydrogen», sa Hermstad på Dagsrevyen. Programlederen sa ingenting. Det programlederen skulle ha sagt var at hydrogen aldri kan bli et klimatiltak, og at de mer enn 10 milliarder kroner som «Innovasjon Norge» og «Enova» så langt har delt ut i støtte til hydrogentiltak, representerer kunnskapsløshet og meningsløs bruk av fellesskapets midler.

Hvorfor det? Her kommer naturloven inn. Når man forbrenner hydrogen, blir det ingen CO2- klimagassutslipp, bare vanndamp. Dette har MDG, fagmiljøene, det politiske establishment og kommentariatet forstått. Det man ikke har forstått, er at hydrogen i ren form ikke finnes i naturen, men må produseres. Og for å produsere én energienhet hydrogen, trengs det 20 prosent mer energi enn det er energi i hydrogenet. Ergo er hydrogenproduksjon energimisbruk. Og av den grunn er hydrogenproduksjon også klimagassøkende, fordi man bruker naturgass både som råstoff og drivstoff når man produserer hydrogen.

Les også Oslos prestisjeprosjekt: Kreativ finansiering gir millioner i skattesmell Oslo kommune satser milliarder på karbonfangst på Klemetsrud. Finansieringsmodellen hindrer politisk debatt, men gir millioner i skatteregning.

– Vanskelig å dokumentere suksesshistoriene Klimaprosjekter med milliardoverskridelser. Bistand i verdenstoppen. Kultur og distriktssatsinger uten lønnsomhetskrav. Noen kaller det “nødvendige investeringer”, men hva får vi egentlig igjen for innsatsen?

– Vi kommer ikke unna offshore vind Det går mot et mer krevende år for offshore vind. – Men fra 2029 ser vi et klart stramt marked, sier Cadeler-sjefen.

«Men vi kan lage “grønt hydrogen” ved elektrisk katalyse av vann», sier hydrogen-believerne i MDG, Enova og andre steder. Ja, det kan man, selv om det ikke er energieffektivt. Men hvis man bruker fossilbasert elektrisitet til katalysen, blir klimagassutslippene enda høyere enn ved å produsere hydrogen ved hjelp av naturgass. Og bildet blir det samme hvis man bruker vannkraftbasert norsk elektrisitet til katalysen. Da øker det innenlandske strømforbruket, norsk strømeksport går ned, og fossilproduksjonen av elektrisitet må økes i importlandene. EUs klimakvotemarkeder endrer ikke dette bildet, men det resonnementet er det ikke plass til i en kort kronikk.

Den eneste muligheten for at hydrogen kan gi klimagevinst, er hvis man først lager et vannkraftverk og så en hydrogenkatalysefabrikk ved et norsk vassdrag som ligger så avsides til at det er umulig å transportere kraften derfra i kabler. Og slike steder finnes ikke. Kort oppsummert: Hydrogen er ikke et klimatiltak, MDG må slutte å bløffe, og vi må slutte å bruke penger over offentlige budsjetter på å subsidiere hydrogen.

Bjørn Røse

Siviløkonom og tidligere toll-og avgiftsdirektør

