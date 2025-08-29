15. LETEBRØNN: Equinor har påvist olje og gass i Smørbukk Midt-prospektet i Norskehavet Illustrasjon: Sokkeldirektoratet

Equinor, som er operatør for utvinningstillatelse 094, har påvist petroleum i undersøkelsesbrønn 6506/12-PB-3 H. Brønnen testet prospektet «Smørbukk Midt», lokalisert mellom Smørbukk og Smørbukk Sør – rundt 250 kilometer sørvest for Brønnøysund, opplyser Sokkeldirektoratet (tidligere Oljedirektoratet).

Foreløpig anslås funnet til mellom 1 og 3 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Det tilsvarer mellom 6,3 og 18,9 millioner fat oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne vil knytte funnet opp til Smørbukk Sør, som er en del av Åsgardfeltet, ifølge direktoratet.

15. letebrønn

Dette er den 15. letebrønnen i utvinningstillatelse 094, som ble tildelt allerede i 1984 under den åttende konsesjonsrunden på norsk sokkel.

Brønnen ble boret av riggen «Transocean Encourage», som nå fortsetter med produksjonsboring i Garnformasjonen på samme lokasjon.

Les også – Vil gi vesentlig inntjening og kontantstrøm BW Offshore kan betale mer i utbytte, men vil også vokse.

I Garnformasjonen påtraff Equinor en 54 meter tykk kolonne med kondensat og lettolje i sandsteiner av moderat til god kvalitet. Også i Ileformasjonen ble det gjort funn, her en gass- og kondensatkolonne på 66 meter.

Reservoarets tykkelser var henholdsvis 94 og 75 meter, og i begge tilfeller ble det ikke påtruffet vannkontakt. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men boret til et dyp på nær 5.000 meter under havoverflaten.

Smørbukk Midt grenser til Smørbukk Sør, som allerede er del av Åsgardfeltet. Dermed kan funnet enkelt knyttes til eksisterende infrastruktur.