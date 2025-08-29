588% oppside: Aksje til værs etter betalt analyse

Zenith Energy stiger på Euronext Growth fredag etter en betalt analyse fra det svenske analyseselskapet Analyst Group. På det meste var aksjen opp rundt 22 prosent inneværende dag.

Torsdag stengte Zenith-aksjen på 0,465 kroner pr. aksje. Hovedscenarioet til analysehuset er et kursmål på 3,2 kroner, tilsvarende en oppside på 588 prosent.

Enda mer hårreisende er det mest positive utfallet Analyst Group ser for seg, der kursmålet oppgis til 5,7 kroner, tilsvarende en oppside på 1.126 prosent.

«Denne analysen er en oppgaveanalyse. Det betyr at Analyst Group har mottatt betaling for å utføre analysen», står det i ansvarsfraskrivelsen.

Binært utfall

Zenith-aksjen kollapset fra 1,99 til 0,56 kroner i midten av juni etter tap i ICC-2-voldgiftssaken om Sidi El Kilani (SLK)-konsesjonen mot Republikken Tunisia. Det fulgte etter at den første voldgiften, ICC-1, gikk i favør av Zenith Energy og selskapet ble tildelt 9,7 millioner dollar, som fortsatt ikke er mottatt.

«Avgjørelsen i ICC-2 representerer et vesentlig juridisk og økonomisk tilbakeslag, med saksomkostninger som forventes å presse selskapets økonomiske stilling og potensielt forsinke ekspansjonsplaner og finansieringsinnsats», innrømmer Analyst Group i den positive analysen.

Det pågår fortsatt en separat sak i Det internasjonale senteret for løsning av investeringstvister (ICSID) mot Tunisia med et krav på 503 millioner dollar, med sluttinnlegg i september 2025 og høring i andre kvartal 2026.

Høy sannsnylighet

"Statistisk analyse av tidligere voldgiftresultater indikerer en høy sannsynlighet for suksess. Med en estimert betaling på 110,5 millioner dollar, basert på en sannsynlighetsvektet tilnærming, og dagens kjernedrift verdsatt til 47 millioner dollar, støtter dette en mulig nåverdi på 3,2 kroner pr. aksje i hovedscenarioet», heter det i den betalte analysen.

Analyst Group hadde imidlertid også tilskrevet en lav sannsynlighet for et fullstendig tap i ICC-2-saken. Analysehuset peker på at voldgiftsavgjørelser er binære av natur og medfører derfor høy risiko.

Analysehuset estimerer nå i sitt hovedscenario at Zenith Energy har en sannsynlighet på 68 prosent for å vinne ICSID-saken og estimerer en tvangsfullbyrdelse på 75 prosent av det tilkjente kravet.

I det negative scenarioet faller sannsynligheten for et gunstig utfall til 20 prosent, med en utbetaling på 10 prosent av kravet.

«Det negative scenarioet tar også hensyn til risikoen for et fullstendig tap, noe som ville representere en betydelig utfordring for selskapets drift», heter det.