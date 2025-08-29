JPMorgan: Dette redder oljeaksjene – men ikke Equinor

JPMorgan er ute med en statusoppdatering på de store europeiske oljeselskapene.

Hittil i år har indeksen for europeiske oljeselskaper (SXEP) gjort det omtrent på linje med det brede europeiske aksjemarkedet, til tross for at analytikerne har kuttet estimatene sine – inntjening pr. aksje (EPS) er ned fem prosent i år.

Bankens råvarestrateger argumenterer for et globalt oljeoverskudd på 2,5 millioner fat pr. dag innen fjerde kvartal, noe som gir en base case Brent-pris på under 60 dollar fatet i 2026.

– Equinor er det stikk motsatte

Bankens aksjeanalytikere har imidlertid en gladprognose for oljeselskapene, nemlig diesel-situasjonen i Europa. Lave lagre, sesongmessig vedlikehold og i økende grad nedleggelser av raffinerier gir et stramt marked.

«Vi mener europeisk diesel er posisjonert for vedvarende stramhet gjennom året,» heter det.

Den umiddelbare responsen fra analytiker Matthew Lofting var å nedgradere Equinor for vel to uker siden. Den norske tungvekteren er sterkt vektet mot oppstrøms olje og gass, men har minimal direkte eksponering mot diesel.

EU Oils-dekning Selskap Anbefaling Kursmål Shell Kjøp 3.000 pence TotalEnergies Kjøp 60 euro Eni Kjøp 16 euro Repsol Kjøp 15,5 euro BP Hold 440 pence Galp Hold 17 euro Neste Hold 14 euro OMV Selg 40 euro Equinor Selg 240 kroner

Kilde: JPMorgan

«Equinor er det stikk motsatte, med en portefølje sterkt vektet mot oppstrøms olje og gass, og med dieseleksponering og fri kontantstrømavkastning i nedre sjikt av europeiske oljeselskaper (5,7 prosent i 2026 ved 65 dollar Brent / 30 euro europeisk gass). Dette forsterker vår bekymring for kontantavkastningen etter 2026 og en svekket evne til å finansiere konkurransedyktige utbytter gjennom fri kontantstrøm,» het det fra Lofting.

Ser andre utfordringer

Analytikeren peker også på andre bekymringer. Equinor står foran den største re-gearingen i gruppen frem mot 2025/26. Det innebærer økt avhengighet av EU-gasspriser, som kan svekke seg ved en eventuell Russland/Ukraina-avtale.

Lofting understreker at aksjemarkedet i mindre grad belønner utbytte drevet av balanse, og at investering i Ørsteds kapitalutvidelse kan øke gjeldsgraden ytterligere.