JPMorgan: Dette redder oljeaksjene – men ikke Equinor

Mangel på dieseleksponering er blant hovedgrunnene til at JPMorgan har salgsanbefaling på Equinor, i motsetning til flere av de øvrige oljeselskapene i dekningen.

EQNR
Publisert 13:37
MANGLER EKSPONERING: I motsetning til andre europeiske oljeselskaper har ikke Equinor særlig diesel-eksponering, som ventes å redde de øvrige oljeaksjene. Her ved konsernsjef Anders Opedal. Foto: Thomas Bjørnflaten
Sindre Glesnes Kvarven
Journalist
JPMorgan er ute med en statusoppdatering på de store europeiske oljeselskapene.

Hittil i år har indeksen for europeiske oljeselskaper (SXEP) gjort det omtrent på linje med det brede europeiske aksjemarkedet, til tross for at analytikerne har kuttet estimatene sine – inntjening pr. aksje (EPS) er ned fem prosent i år.

Bankens råvarestrateger argumenterer for et globalt oljeoverskudd på 2,5 millioner fat pr. dag innen fjerde kvartal, noe som gir en base case Brent-pris på under 60 dollar fatet i 2026.

– Equinor er det stikk motsatte

Bankens aksjeanalytikere har imidlertid en gladprognose for oljeselskapene, nemlig diesel-situasjonen i Europa. Lave lagre, sesongmessig vedlikehold og i økende grad nedleggelser av raffinerier gir et stramt marked.

«Vi mener europeisk diesel er posisjonert for vedvarende stramhet gjennom året,» heter det.

Den umiddelbare responsen fra analytiker Matthew Lofting var å nedgradere Equinor for vel to uker siden. Den norske tungvekteren er sterkt vektet mot oppstrøms olje og gass, men har minimal direkte eksponering mot diesel.

EU Oils-dekning

SelskapAnbefalingKursmål
ShellKjøp3.000 pence
TotalEnergiesKjøp60 euro
EniKjøp16 euro
RepsolKjøp15,5 euro
BPHold440 pence
GalpHold17 euro
NesteHold14 euro
OMVSelg40 euro
EquinorSelg240 kroner

Kilde: JPMorgan

«Equinor er det stikk motsatte, med en portefølje sterkt vektet mot oppstrøms olje og gass, og med dieseleksponering og fri kontantstrømavkastning i nedre sjikt av europeiske oljeselskaper (5,7 prosent i 2026 ved 65 dollar Brent / 30 euro europeisk gass). Dette forsterker vår bekymring for kontantavkastningen etter 2026 og en svekket evne til å finansiere konkurransedyktige utbytter gjennom fri kontantstrøm,» het det fra Lofting.

Ser andre utfordringer

Analytikeren peker også på andre bekymringer. Equinor står foran den største re-gearingen i gruppen frem mot 2025/26. Det innebærer økt avhengighet av EU-gasspriser, som kan svekke seg ved en eventuell Russland/Ukraina-avtale.

Lofting understreker at aksjemarkedet i mindre grad belønner utbytte drevet av balanse, og at investering i Ørsteds kapitalutvidelse kan øke gjeldsgraden ytterligere.

