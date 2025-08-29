JPMorgan: Dette redder oljeaksjene – men ikke Equinor

JPMorgan er ute med en statusoppdatering på de store europeiske oljeselskapene.
Hittil i år har indeksen for europeiske oljeselskaper (SXEP) gjort det omtrent på linje med det brede europeiske aksjemarkedet, til tross for at analytikerne har kuttet estimatene sine – inntjening pr. aksje (EPS) er ned fem prosent i år.
Bankens råvarestrateger argumenterer for et globalt oljeoverskudd på 2,5 millioner fat pr. dag innen fjerde kvartal, noe som gir en base case Brent-pris på under 60 dollar fatet i 2026.
– Equinor er det stikk motsatte
Bankens aksjeanalytikere har imidlertid en gladprognose for oljeselskapene, nemlig diesel-situasjonen i Europa. Lave lagre, sesongmessig vedlikehold og i økende grad nedleggelser av raffinerier gir et stramt marked.
«Vi mener europeisk diesel er posisjonert for vedvarende stramhet gjennom året,» heter det.
Den umiddelbare responsen fra analytiker Matthew Lofting var å nedgradere Equinor for vel to uker siden. Den norske tungvekteren er sterkt vektet mot oppstrøms olje og gass, men har minimal direkte eksponering mot diesel.
EU Oils-dekning
|Selskap
|Anbefaling
|Kursmål
|Shell
|Kjøp
|3.000 pence
|TotalEnergies
|Kjøp
|60 euro
|Eni
|Kjøp
|16 euro
|Repsol
|Kjøp
|15,5 euro
|BP
|Hold
|440 pence
|Galp
|Hold
|17 euro
|Neste
|Hold
|14 euro
|OMV
|Selg
|40 euro
|Equinor
|Selg
|240 kroner
«Equinor er det stikk motsatte, med en portefølje sterkt vektet mot oppstrøms olje og gass, og med dieseleksponering og fri kontantstrømavkastning i nedre sjikt av europeiske oljeselskaper (5,7 prosent i 2026 ved 65 dollar Brent / 30 euro europeisk gass). Dette forsterker vår bekymring for kontantavkastningen etter 2026 og en svekket evne til å finansiere konkurransedyktige utbytter gjennom fri kontantstrøm,» het det fra Lofting.
Ser andre utfordringer
Analytikeren peker også på andre bekymringer. Equinor står foran den største re-gearingen i gruppen frem mot 2025/26. Det innebærer økt avhengighet av EU-gasspriser, som kan svekke seg ved en eventuell Russland/Ukraina-avtale.
Lofting understreker at aksjemarkedet i mindre grad belønner utbytte drevet av balanse, og at investering i Ørsteds kapitalutvidelse kan øke gjeldsgraden ytterligere.