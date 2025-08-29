Høye strømpriser økte resultatet

Hafslund hadde driftsinntekter på 8,3 milliarder i første halvdel av 2025, opp fra 8,1 milliarder i fjor. Driftsresultatet var 5,7 milliarder, mot 5,5 milliarder året før.

«Det økte driftsresultatet skyldes hovedsakelig noe høyere kraftpriser i Sør-Norge», skriver Hafslund, som hadde en kraftpris på 70 øre pr. kilowattime i 2025s første halvår (2 øre høyere enn første halvdel av 2024).

Selskapet skriver også at driftskostnadene på 2,8 milliarder økte fra 2,7 milliarder året før grunnet overtagelsen av Tonstad Vindkraft og Sarpfoss Limited.

Før skatt var resultatet på 5,2 milliarder, opp fra 5,1 milliarder. Etter skatt var resultatet på 2,2 milliarder, over fjorårets 2 milliarder. Så å si hele resultatet stammer fra Hafslunds kraftproduksjon.

Total kraftproduksjon i første halvår var 9,3 terrawattimer, 2 prosent lavere enn normalproduksjonen for perioden.

Totalgjelden var på 26,4 milliarder, hvor 4 av de var kortsiktig gjeld. Siden utløpet av fjoråret er den kortsiktige gjelden redusert med rundt 350 millioner, mens den langsiktige er økt med 4 milliarder i løpet av de siste seks månedene.

Hafslunds bankinnskudd var på 6,2 milliarder, ned fra 8,3 milliarder for seks måneder siden.

I løpet av halvåret fullførte Hafslund oppkjøpet av 90 prosent av aksjene i Sarpfoss fra Orkla. Det tilfører 536 gigawattimer til Hafslunds kraftproduksjon, skriver selskapet.

Etter kvartalet var over ble Hafslund enig med Å energi om å selge sin eierandel på 49 prosent i Fredrikstad energi, men det regnskapsføres ikke før tredje kvartal.