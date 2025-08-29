Varsler gassavtale med Kina

Russlands statseide energiselskap Gazprom skal signere det som omtales som en viktig avtale med Kinas energiselskap CNPC neste uke, ifølge en Kreml-talsperson.

Publisert 29. aug. | Oppdatert 29. aug.
GASSAVTALE: Russlands president Vladimir Putin reiser til Kina neste uke. Her avbildet i Alaska i USA etter et møte med Donald Trump.  Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB
NTB
Avtalen skal signeres i forbindelse med at Russlands president Putin er i Kina neste uke, sier Kreml-talsperson Yuri Usjakov.

Russland har den siste tiden forsøkt å utvide olje- og gasseksporten til Asia etter å ha mistet store deler av tilgangen til det europeiske markedet på grunn av sanksjoner som følge av krigen med Ukraina.

Putins to første dager i Kina er viet til et toppmøte i Shanghai-samarbeidet søndag og mandag. Etter det reiser han videre til Beijing, der han blant annet skal holde samtaler Kinas president Xi Jinping og holde bilaterale møter med en rekke andre verdensledere.

Den russiske presidenten skal i tillegg delta på en militærparade på Den himmelske freds plass for å markere slutten på andre verdenskrig 3. september. Ifølge Usjakov deltar Putin som «hovedgjest», og skal sitte til høyre for Xi. Nord-Koreas Kim Jong-un skal sitte til venstre for den kinesiske presidenten, ifølge Usjakov.

(©NTB)

