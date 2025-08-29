Den føderale støtten som trekkes tilbake, har en verdi på til sammen 679 milliarder dollar og omfatter prosjekter i 11 delstater, opplyser det amerikanske samferdselsdepartementet fredag.

Tiltaket er det siste i en rekke i forbindelse med president Donald Trumps angrep på vindkraftindustrien i USA.

– Vindprosjekter er bortkastet og bruker ressurser som ellers kunne gått til å blåse liv i Amerikas maritime industri, sier samferdselsminister Sean Duffy i en uttalelse fredag.

– Takket være president Trump prioriterer vi reelle bedringer i infrastrukturen foran fantasivindprosjekter som koster mye og bidrar med lite, sier Duffy.

President Donald Trump har både før og etter at han ble valgt, gjort det klart at han er motstander av fornybar energi som vindkraft, og at han heller vil satse på utvinning av fossil energi.

I forrige uke beordret Trump-administrasjonen stans i alle aktiviteter knyttet til danske Ørteds vindkraftporsujekt utenfor Rhode Island.