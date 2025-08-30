Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok melding om 23 meldepliktige hendelser i 2024, skriver Nationen.

Meldepliktige hendelser vil si ulykker og uønskede hendelser. Ingen av disse resulterte i skader på mennesker, ifølge notat fra direktoratet.

15 av de meldepliktige hendelsene kom i forbindelse med dammer, og notatet viser at is er en utfordring. En av de uønskede hendelsene med størst konsekvens, var at flomløpet, der vannet skal ut, ble tilstoppet av snø og is.

Åtte kom i forbindelse med vannveiene – hvor den mest alvorlige gikk ut på at en gammel udetonert ladning gikk av i forbindelse anleggsarbeid. Det ble også meldt om tre innbrudd over en kort periode ved et vannkraftanlegg.

– De fleste hendelsene i fjor har ført til ulemper og kostnader for anleggseierne, men har generelt ikke medført alvorlige konsekvenser for tredjeperson og samfunnet, står det i notatet.