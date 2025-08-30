Energiministeren med strømgarantier: Freder vindkraft-veto

Kommunenes vetorett mot vindkraftutbygging forblir så lenge Ap er ved makten, slår energiminister Terje Aasland fast.

Publisert 30. aug. 10:59
FREDER: Energiminister Terje Aasland (Ap) freder kommunenes vindkraft-veto.  Foto: Jan Kåre Ness / NTB
NTB
Han understreker også overfor Nationen at resten av EUs fjerde energimarkedspakke blir liggende i skuffen i minst fire år til.

Energiministeren snakker også om norgespris i intervjuet. Han sier Ap ønsker å beholde norgespris også etter den første bindingstiden har gått ut i 2027. Han vil imidlertid ikke love at prisen forblir 40 øre.

– Nei, vi har sagt veldig tydelig hele veien at dette er en pris som skal fastsettes ut ifra hva som er både antatt framtidspriser og historiske priser, sier Aasland.

Energidepartementet jobber med modellen for prissetting, som vil komme innen året er omme.

