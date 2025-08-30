Massivt oljefall for Russland

Det statlig kontrollerte russiske oljeselskapet Rosneft opplevde et resultatfall på 68 prosent i første halvår av 2025 sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Bloomberg.

Selskapet står for rundt en tredjedel av Russlands oljeproduksjon, og rapporterte et nettoresultat på rundt 3 milliarder dollar for årets første seks måneder.

«Første halvår ble preget av lavere oljepriser, primært som følge av overproduksjonen av olje. I tillegg skjedde det en utvidelse av rabatten på russisk olje på grunn av sanksjoner fra EU og USA, i tillegg til styrking av rubelen, noe som påvirket de finansielle resultatene negativt for alle eksportører», sier konsernsjef Igor Sechin i Rosneft i forbindelse med tallene.

Resultatfallet er på linje med hva de andre store russiske oljeprodusentene har rapportert så langt. Tidligere i uken rapporterte Lukoil og Gazprom Neft resultatfall på over 50 prosent.

Oljemarkedet har så langt i år vært preget av lavere priser som følge av frykt for overtilbud i markedet, samtidig som Opec+ har rullet tilbake tidligere produksjonskutt raskere enn ventet.

Bloomberg skriver videre at det er uklart nøyaktig hvor mye av resultatfallet som skyldes vestlige sanksjoner.

Prisen for russisk urals-olje lå i snitt på 58 dollar fatet i første halvår, ned 13 prosest fra samme periode i fjor.

Samtidig har den russiske rubelen styrket seg med nesten 23 prosent mot dollaren i løpet av perioden.