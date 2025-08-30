Analytiker: – Kan bli svært destabiliserende

Citi ser flere forhold som vil føre til at uranprisene holder seg høye de neste årene, og spår en mulig topp på 100 dollar pr. pund i 2026.

– Etter å ha nådd vårt tremåneders prismål på 73 dollar pundet, forventer vi at oppgangen vil fortsette, og at prisen vil nå 80 dollar pundet innen tre måneder. På mellomlang sikt forventer vi fortsatt 100 dollar pundet i 2026, skriver storbanken.

Bull-casen som fremlegges er økt etterspørsel fra Kina, økt aktivitet og interesse for små modulære reaktorer (SMR) og økt aktivitet fra dem som enriker uran.

Les også Varsler grep: – Vil ikke være avhengige av diktaturer Regjeringen i Sverige vil sikre egenforsyning av uran og varsler at forbudet mot utvinning skal oppheves.

– Vi forventer at uranprisene vil holde seg høye de neste to–tre årene, da et sterkt bull-case har utviklet seg, skriver Citi.

Etterspørselen etter SMR-er kan alene utgjøre 20 prosent av det totale uranbehovet innen 2040, anslår analytikerne. Dessuten kan mangel på utvikling av nye gruver de neste fem årene gi kraftige ubalanser i markedet.

Kina-boom

Kinas økende interesse for atomkraft trekkes frem som spesielt viktig for uranprognosene.

Landet har i dag 58 reaktorer i drift og 34 under bygging, og kan ha verdens største atomkraftflåte innen 2030.

Uranbehovet i Kina kan stige til over 90 millioner pund årlig innen 2040, langt over landets beskjedne innenlandske produksjon.

– Vi tror at Kinas fremtidige importpolitikk kan bli svært destabiliserende for uranmarkedet, skriver Citi.

Les også Kan bli «megaprosjekter fra helvete» Kjernekraft har fått en renessanse, og mange spår små modulære reaktorer (SMR) en lysende fremtid. Men prosjektene, som ennå ligger på tegnebrettet, ser ut til å bli svært kostbare. For Norges del er realisering uten subsidier tvilsom.

USA også på ballen

I USA har også den politiske støtten til atomkraft blitt styrket den siste tiden.

President Trump har signert fire presidentordrer som skal firedoble kapasiteten frem mot 2050, noe som alene kan doble dagens globale uranmarked, ifølge Citi.