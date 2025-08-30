Ny storsatsing: Deler ut avtaler for 3,4 mrd.

Egypt har undertegnet fire avtaler med internasjonale selskaper for leting etter olje og gass i Middelhavet og Nildeltaet, melder Reuters.

Avtalene har en samlet verdi på 340 millioner dollar, tilsvarende mer enn 3,4 milliarder kroner.

De er delt ut av det statlig kontrollerte selskapet Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas) og gjelder boring av ti brønner.

Egypts gassproduksjon har falt mer enn 40 prosent fra nivåene i 2021, ifølge nyhetsbyrået.



Internasjonale giganter

Den ene avtalen er gitt til oljegiganten Shell. Denne har en verdi på 120 millioner dollar og dekker tre brønner ved Merneith-området i Middelhavet.

Den andre er gitt til italienske Eni og er verdt 100 millioner dollar. Her skal Eni bore tre brønner i offshoreblokken East Port Said.

Avtale nummer tre er det Arcius Energy som har fått. Dette er et joint venture mellom britiske BP og Abu Dhabi-selskapet Adnocs investeringsvirksomhet XRG, der eierandelen er henholdsvis 51 og 49 prosent. Denne avtalen er verdt 109 millioner dollar og gjelder North Damietta-området.

Den siste avtalen er gått til det russiske, statskontrollerte selskapet Zarubezhneft, som for 14 millioner dollar skal bore fire brønner i onshore-blokken North El-Khatatba i Nildeltaet.