Tyskland: Har nådd kritisk nivå

Tyskland har fylt sine gasslagre til et kritisk nivå to måneder før planen, skriver Bloomberg. Det letter på frykten om gassmangel til vinteren.

De tyske gasslagrene nådde på fredag en fyllingsgrad på 70 prosent. Det er et nivå den tyske regjeringen ikke hadde regnet med å nå før 1. november.

Fyllingsgraden på 70 prosent er en grense som EU nylig har satt for å sørge for at landene har nok energi i løpet av vinteren.

Det er de lavere gassprisene i sommer som har gitt landet insentiv til å hamstre gass, og fylle lagrene fortere enn planlagt.

Nylig har det vært snakk om at tyske myndigheter skal intervenere for å garantere for fyllingsgraden i lagrene. Den tyske regjeringen har sagt at den ikke ville intervenere med mindre det var helt nødvendig,