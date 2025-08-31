Frykter dypere nedtur: – Andre kvartal var meget, meget svakt

ABG Sundal Collier-analytikere, ledet av analysesjef John Olaisen, skriver søndag at seismikkmarkedet i «andre kvartal var et meget, meget svakt».

De totale seismikkinntektene falt hele 19 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Andre kvartal 2025 er dermed ett av de svakeste kvartalene på mange år.

Advarer

Oljeprisen er hoveddriveren for etterspørselen etter seismikk, og oljeselskapene fastsetter budsjettene for neste år i perioden oktober–desember, forklarer ABG-analytikerne.

«Den siste utviklingen gjør oss urolige. Dersom oljeprisen holder seg på dagens nivå, frykter vi at 2026 kan bli enda svakere enn 2025 for seismikkmarkedet,» skriver ABG.

Les også Første kutt på flere år: DNB Carnegie trekker frem aksjefavoritter Etter år med oppgang, står offshoreinvesteringene foran en liten knekk. DNB Carnegie har likevel funnet noen aksjefavoritter.

Kostnadskutt og nedbemanning

«Rekordlav streamer-aktivitet: Bare ni 3D-fartøy er i operasjon pr. i dag – trolig det laveste på 30 år,» skriver meglerhuset.

Under andrekvartalspresentasjonene var dette uttalelsene fra noen av seismikkaktørene:

Shearwater uttalte at det fortsatt er lav visibilitet, og at selskapet ikke ser tydelige tegn til endringer i det marine seismikkmarkedet. Selskapet kutter dessuten kostnader, blant annet ved å redusere bemanningen med 12 prosent, tilsvarende rundt 150 ansatte.

TGS meldte at økt usikkerhet gjør kundene mer forsiktige. Selskapet planlegger å selge to seismikkfartøy, samt legge ytterligere ett i opplag.

Viridien virker derimot mer optimistisk. Konsernsjefen uttalte at hun ikke ser den samme svakheten i oljeselskapenes «kortsykliske» investeringer som enkelte andre oljeserviceselskaper har advart om.