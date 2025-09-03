Krise for Norge, fest for Statkraft

Etter snart 30 år med vindkraftutbygging, kan det være på tide å oppsummere hvilke konsekvenser dette har hatt:

Strømprisene har steget kraftig på grunn av at det ble bygget nye utenlandskabler for å få prisene opp til et nivå hvor vindkraft kunne lønne seg. Statnett skrev selv at dette var et av formålene med kablene, da de søkte om konsesjon i 2013.

Nettleien øker fordi det må bygges mer nett for å få vindkraften til å fungere sammen med resten av systemet, og ikke minst fordi i balansekostnadene øker etter hvert som kraftproduksjonen blir mer ustabil.

Full stans i kraftutbygging: De seneste seks årene har det ikke blitt gitt en eneste konsesjon til vindkraft eller annen kraftproduksjon av vesentlig volum.

Kraftbransjen har fått dårligere omdømme enn for eksempel dagligvarebransjen, legemiddelindustrien og finansbransjen.

De høye prisene gjorde at Statkraft håvet inn 26,5 milliarder kroner i driftsresultat i fjor, og 41,4 milliarder i 2023

Likevel insisterer Statkraft på at vindkraft bør være den foretrukne energikilden i Norge, fremfor kjernekraft. Dette begrunner Julie Wedege, ansvarlig for politikk og eierskap i Statkraft, med at det er billigere å bygge vindkraftverk enn kjernekraftverk og at «å etablere kraftproduksjon som koster mer enn prisen man kan oppnå, vil skyve regningen over på resten av samfunnet».

Her skal vi ikke dvele ved ironien i at å skyve regningen over på resten av samfunnet er nettopp det vindkraften har gjort, gjennom utenlandskablene og systemkostnadene.

Vi skal heller ikke bruke mye tid på at kjernekraft tilbyr stabil kraftforsyning, og derfor kan selge strømmen sin til industri som i dag må stille seg i årelange køer og håpe på at de en eller annen gang kan få kraft fra nettet, hvis Statnett bygger nok nett, Statkraft oppgraderer vannkraftverkene sine og den norske befolkningen av en eller annen grunn endrer mening om vindkraft. Vindkraft alene er ikke et alternativ.

Det som er mer interessant er hvorfor Statkraft jobber så hardt for at ingen andre løsninger enn vindkraft skal slippe til. Her er det rimelig å anta at Statkraft har fulgt med i energipolitikken i Norge de siste årene, og at de derfor vet at hverken de eller andre vil få lov til å bygge noe særlig vindkraft i Norge. Hvorfor vil de da at politikken kun skal handle om vindkraft?

Kan det være at de rett og slett trives med tingenes tilstand? Hvilke incentiver har de egentlig til å gjøre noe med kraftkrisen? De høye prisene gjorde at Statkraft håvet inn 26,5 milliarder kroner i driftsresultat i fjor, og 41,4 milliarder i 2023. Det bokstavelig talt regner penger for Europas største produsent av vannkraft.

Og pengebadet ligger an til å fortsette. I løpet av de neste årene vil flere av fastprisavtalene deres med tradisjonell kraftkrevende industri nå slutten av kontraktstiden, og Statkraft vil kunne inngå nye avtaler med datasentre, oljeplattformer og andre som er villig til å betale langt bedre enn smelteverk.

I hvert fall så lenge det ikke slippes til noen konkurrenter.

Håvard Kristiansen

Operasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft