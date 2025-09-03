Eirik Frantzen (57) er en av de aller best betalte kraftsjefene i Norge, med nesten fem millioner kroner i lønn og bonus i fjor. Men han må gå av når han fyller 60. Etter det får han full lønn fram til han blir 67, uten å måtte jobbe for pengene, skriver Bergens Tidende.

Nordkraft i Narvik har 289 ansatte og omsetter for cirka én milliard. Frantzen blir likevel kun slått av Statkraft-sjefen når det gjelder totale lønnsvilkår i bransjen.

Narvik kommune er en av de største eierne i Nordkraft. De har ikke fått utbytte for i fjor, fordi selskapet har levert så dårlige økonomiske resultater.

Bonusavtalen ble aldri lagt fram for styret. Den ble inngått mellom Eirik Frantzen og daværende styreleder Finn Håkon Jørstad. Han gikk av som styreleder i fjor, og ønsker ikke å kommentere avtalen.

– Styret ble først på et senere tidspunkt orientert om endringer i lønnsvilkårene, opplyser styreleder Hugo Thode Hansen til BT.

Konsernsjef Eirik Frantzen ønsker ikke å kommentere sin egen lønn, og viser til svarene fra styrelederen.

(©NTB)