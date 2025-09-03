Shell dropper planene om å fullføre et gigantisk biodrivstoffanlegg i Rotterdam. Selskapet startet byggingen i 2022, men etter en ny gjennomgang av lønnsomheten har konsernet bestemt seg for å legge prosjektet på is, opplyser selskapet onsdag.

– Etter å ha vurdert markedsforholdene og kostnadene ved ferdigstillelse, ble det klart at prosjektet ikke ville være tilstrekkelig konkurransedyktig til å møte kundenes behov for rimelige, lavkarbonprodukter. Dette var en vanskelig beslutning, men riktig, sa Machteld de Haan, leder for Shells Downstream, Renewables and Energy Solutions.

Hun understreker samtidig at Shell fortsatt ser biodrivstoff og andre lavkarbonløsninger som viktige deler av fremtidens energisystem.

Prioriteringer

Beslutningen om å stoppe utbyggingen betyr ikke at Shell snur ryggen til grønn energi. Selskapet viser til at det mellom 2023 og 2024 har investert 8 milliarder dollar i lavkarbonprosjekter som hydrogen, karbonfangst (CCS), strøm og biodrivstoff.

I 2024 omsatte Shell over 10 milliarder liter lavkarbondrivstoff og ble en av verdens største leverandører av bærekraftig flydrivstoff (SAF).

– Vi prioriterer kapitalen vår til prosjekter som både leverer på kundenes behov og gir avkastning for aksjonærene, sier de Haan.

Selskapet presiserer at de fortsatt vil være tungt investert i Nederland, etter å ha investert 6,5 milliarder euro i energiomstillingsprosjekter i landet. Det inkluderer karbonlagring gjennom Porthos-prosjektet, utvikling av grønt hydrogen på Holland Hydrogen 1, samt modernisering og elektrifisering av prosessanlegg.

Shell har også satset på biogass, gjenvinning og oppkjøp av selskaper som EcoOils og Nature Energy. Selskapet driver i dag 14 biogassanlegg i Europa og tre i USA.