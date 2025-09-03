Opec+ vil vurdere å øke oljeproduksjonen ytterligere når åtte medlemsland i kartellet møtes søndag, sier to kilder til Reuters onsdag.

Brent-oljen faller rundt 0,7 dollar fatet etter rapporten, til like over 68 dollar pr. fat.

En ny produksjonsøkning innebærer at kartellet, som produserer omtrent halvparten av verdens olje, vil begynne å rulle tilbake et nytt lag med produksjonskutt på rundt 1,65 millioner fat pr. dag, eller 1,6 prosent av verdens etterspørsel, mer enn ett år før planen.

Åtte Opec+-land skal etter planen holde et virtuelt møte søndag for å avgjøre produksjonsnivået for oktober.

Det er også en mulighet at Opec+ kan sette en ytterligere produksjonsøkning på pause for oktober, ifølge noen analytikere og en kilde i Opec+. En endelig beslutning skal ennå ikke være tatt.

Flere avtaler for produksjonskutt

For september ble det besluttet en produksjonsøkning på 572.000 fat pr. dag, som dermed reverserte hele det frivillige produksjonskuttet blant åtte medlemmer på 2,2 millioner fat pr. dag.

De frivillige produksjonskuttene, som startet i januar 2024, var opprinnelige ment å vare i tre måneder, men klarte ikke å stanse et prisfall og førte til interne spenninger, etter at kartellet mistet markedsandeler til USA, Brasil og Canada.

I desember 2024 varslet Opec+ at produksjonskuttene gradvis ville bli rullet tilbake fra mars. Siden den gang har gjeninnhentingen gått langt raskere enn ventet, og har overrasket markedet med et tempo som gjør at kartellet nå ligger omtrent ett år foran skjema.

Kartellet har nå to kuttpakker i spill: Et frivillig kutt på 1,65 millioner fat pr. dag fra åtte medlemsland og et bredere kutt på 2 millioner fat pr. dag fra samtlige medlemmer. Disse kuttene skal etter planen opphøre ved utgangen av 2026