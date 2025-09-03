Advarer om strømkrise: Trenger 35.000 mrd.

Goldman Sachs er onsdag ute med en omfattende rapport om det europeiske strømmarkedet.

Analytikerne konkluderer med at det europeiske kraftsystemet vil trenge opp mot 3 trillion euro, tilsvarende 35.000 milliarder kroner, i investeringer det neste tiåret for å avverge en strømkrise. Det tilsvarer en økning på 60–100 prosent sammenlignet med det forrige tiåret.

Til sammenligning er oljefondets markedsverdi på 19.845 milliarder kroner i skrivende stund.

Store endringer

Det store investeringsbehovet skyldes tre forhold: kronisk underinvestering, vendepunkt i kraftetterspørselen og økende kompleksitet i kraftsystemene.

De europeiske strømnettene er i dag mellom 45 og 50 år gamle, og regnes som de eldste i verden. Dette skyldes blant annet politisk neglisjering gjennom 2000-tallet, til fordel for utbygging av fornybar energi. Parallelt har fornybare strømkilder bidratt til å destabilisere nettet, ettersom produksjonen i større grad er avhengig av varierende værforhold.

Når det gjelder kraftetterspørselen, mener Goldman Sachs at Europa står ved et vendepunkt. Forbruket har falt i 15 år, men fire faktorer ventes å snu utviklingen: elektrifisering av transport, økt bruk av datasentre, vekst i bruk av klimaanlegg og et svekket fokus på energieffektivisering.

Den økte kompleksiteten i kraftsystemene handler om at væravhengige kilder – vind, sol og vann – gjør produksjonen mer uforutsigbar og variabel. Samtidig må strømnettet håndtere store kraftflyter mellom regioner og land, noe dagens aldrende nett ikke er bygget for.

Konsekvenser

Dersom det ikke investeres nok, øker risikoen for strømbrudd, slik som i Spania i april 2025, hvor et omfattende strømbrudd kostet økonomien rundt én milliard euro.

Reservekapasiteten kan falle til null allerede i 2029, noe som gir økt risiko for kriser.

Kraftig prisvolatilitet kan også bli en konsekvens. Et eksempel er Tyskland i 2024, der strømprisen i enkelte timer spratt opp til nesten 1.000 euro pr. MWh under en Dunkelflaute (mørkt, vindstille og kaldt).

– Vi mener at det akutte behovet for å oppgradere Europas kraftsystem bør føre til en høy ensifret inntjeningsvekst (EPS) for de fleste «Electrification Compounders», noe som støtter videre multippelutvidelse. Vi foretrekker rabatterte aksjer som vokser lønnsomt, har solid balanse og er mer følsomme for et vendepunkt i kraftetterspørselen: Enel, RWE, SSE, EON, Iberdrola, Elia, NG, EDPR og Engie, skriver Goldman Sachs.