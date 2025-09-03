Angriper flere havvindparker

Trump-administrasjonen forsøker onsdag å trekke flere tillatelser for utbygging av havvind, melder Bloomberg, som viser til rettsdokumenter fra amerikanske myndigheter.

Prosjektene New England Wind 1 og 2 står i fare utenfor Massachusetts. Disse er lokalisert sørvest for Nantucket og utvikles av Avangrid, datter av spanske Iberdrola.

Stoppordre på løpende bånd

Trump-administrasjonen liker åpenbart ikke havvindutbygging i USA og prøver å bremse utviklingen.

For noen dager siden ble det kjent at SouthCoast Wind-prosjektet også står i fare. Det utvikles av Ocean Winds North America, et samarbeid mellom EDP Renewables og Engie. Vindparken har potensial til å produsere over 2,4 gigawatt og kunne forsyne opptil 840.000 hjem og bedrifter med strøm.

Nylig ble det kjent at 679 millioner dollar i føderal støtte til slike prosjekter enten er terminert eller trukket tilbake.

Ørsted-prosjektet Revolution Wind utenfor Rhode Island ble også nylig stanset, til tross for at prosjektet nesten er ferdigstilt.

Også et prosjekt utenfor Maryland har fått sin tillatelse underkjent.

I april stanset innenriksminister Doug Burgum Equinors Empire Wind -prosjekt til 5 milliarder dollar utenfor Long Island. Stoppordren ble senere opphevet i mai.

Demokrater

Demokratiske guvernører har prøvd å ta et oppgjør med presidenten.

– Vi forventer at Trump-administrasjonen opprettholder alle havvindtillatelser som allerede er gitt, og lar disse prosjektene bli bygget, uttalte guvernørene fra New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island og New Jersey mandag.

– Å trekke tilbake disse forpliktelsene setter hardtarbeidende familier i fare, kaster bort mange års fremgang og overlater lederskapet til utenlandske konkurrenter, sa guvernørene.