Hydrogen – i aller høyeste grad et klimatiltak

Hydrogen er ikke noe klimatiltak, påstår tidligere toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse. I en kronikk i Finansavisen langer han ut mot både MDGs partileder Arild Hermstad og «det samlede politiske establishment» sin satsing på hydrogen.

Røses raljering over norsk «kunnskapsløshet» viser først og fremst at kronikkforfatteren selv kan ha behov for å heve sin kunnskap om hydrogen som energibærer og klimaløsning et knepp. Som den nasjonale bransjeforeningen for hydrogen bidrar vi gjerne.

For å sikre at hydrogenet som tas i bruk gir faktiske utslippsreduksjoner, er det utviklet et omfattende europeisk regelverk

Hydrogen er i aller høyeste grad et klimatiltak. Hvis Miljødirektoratets analyse av klimatiltak mot 2035 ikke er tilstrekkelig til å overbevise, foreslår vi at Røse tar en titt på fremskrivningene til det internasjonale energibyrået IEA. I deres Net Zero Emissions-scenario står hydrogen for 20 prosent av alle globale utslippsreduksjoner mellom 2030 og 2050.

Det er helt riktig at hydrogen er energikrevende. Vi skal derfor ikke bruke hydrogen der direkte elektrifisering eller batteri er en bedre løsning. Skal vi imidlertid ta utslippene til null i deler av industrien og i transportsektoren som er krevende å avkarbonisere, kommer vi ikke utenom hydrogen og hydrogenbaserte drivstoff.

Røse påstår at det ikke finnes steder i Norge med overskuddskraft hvor energisystemet kan optimaliseres med hjelp av hydrogen. Dette er feil. Det gjøres allerede på Hellesylt. Ved Pikerfoss bygges nå et anlegg som skal produsere hydrogen nettopp fra overskuddskraft. I Bodø, hvor to hydrogenferger kommer i drift på Vestfjorden-sambandet til neste år, skal overskuddsvarmen fra hydrogenproduksjon utnyttes til fjernvarme. Det jobbes også med å ta i bruk overskuddsoksygenet i nærliggende industri.

Les også Klimaregnskaper redder ikke verden Nasjonale klimaregnskaper er først og fremst viktige for politikeres hjemlige troverdighet og nasjoners internasjonale anseelse, skriver forfatter Jørgen M.B. Grønneberg.

FrP advarer: – Vil koste skattebetalerne dyrt Regjeringen har sendt ut på høring en ny klimaforskrift for offshorefartøy. Kravet er dramatisk utslippskutt innen 2040. FrP reagerer med kraftig motstand og sterke ord.

NVE-sjefen: – Gasskraft blir viktig i flere tiår – Batteri- og hydrogenprosjekter blir i mange tilfeller nedskalert, utsatt eller kansellert når de nærmer seg realisering. Det påvirker forbruksutsiktene kraftig, sier NVE-sjefen.

For å sikre at hydrogenet som tas i bruk gir faktiske utslippsreduksjoner, er det utviklet et omfattende europeisk regelverk. Det gjelder enten hydrogenet er produsert med fornybar kraft gjennom elektrolyse eller fra naturgass med karbonfangst. Enhver diskusjon rundt forutsetninger for klimagevinst bør derfor ta utgangspunkt i dette, og ikke i synsing og uriktige premisser.

Norge har komparative fortrinn i hydrogenverdikjeden, men vi ser at utviklingen går raskere i andre land. En kraftfull klimapolitikk er derfor en forutsetning for å styrke Norges innovasjons- og konkurranseevne. Dessverre har politikerne i innspurten i valgkampen brukt mer tid på diskusjon om posisjoner og taktisk stemmegivning.

Da hydrogen ble tema i Dagsrevyen, våknet Røse. La oss håpe at flere politikere også våkner slik at vi får utslippskutt og industribygging på dagsordenen de siste dagene frem mot valget.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Generalsekretær i Norsk Hydrogenforum