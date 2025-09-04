Oljegigant: Vil kutte over 3.000 stillinger

Den amerikanske oljegiganten ConocoPhillips varsler omfattende nedbemanning og vil kutte arbeidsstokken med 20-25 prosent, som en del av en bred omstrukturering.

Det bekreftet selskapet onsdag kveld. Reuters rapporterte først saken.

Nyheten sendte ConocoPhilips-aksjen ned 4,4 prosent på New York-børsen onsdag.

Bakgrunnen er fallende oljepriser og stigende kostnader, ifølge toppsjef Ryan Lance.



– Kostnadene våre har økt med rundt to dollar pr. fat de siste årene, noe som gjør oss mindre konkurransedyktige. Vi må strømlinjeforme organisasjonen og ta ut roller, sa Lance.

Selskapet har rundt 13.000 ansatte, og de fleste kuttene vil skje innen årsskiftet. ConocoPhillips har allerede identifisert over én milliard dollar i besparelser, i tillegg til kostnadsbesparelser fra oppkjøpet av Marathon Oil i fjor.

Lavere resultater

ConocoPhillips fikk et nettoresultat på rundt to milliarder dollar i andre kvartal – det laveste nivået siden våren 2021. Samtidig har amerikansk råolje falt rundt 11 prosent i år, etter at Opec+ har økt produksjonen og presset marginene til amerikanske produsenter.

ConocoPhillips er heller ikke alene om å spare. Chevron varslet i februar at opptil 20 prosent av staben ryker, mens BP og oljeserviceselskapet SLB også har varslet nedbemanninger.

Mens S&P 500 Energy-indeksen har steget 5 prosent så langt i år, er ConocoPhillips ned 4,7 prosent.