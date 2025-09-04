Én av Norges råeste seriegründere: Jon Gjedebo er død

Jon Gjedebo fra Jørpeland etablerte Hitec i 1985, et selskap som ble en pioner innen sikre mekaniske boredekksløsninger. 15 år senere solgte han sin eierandel.

I 2002 var han med da Ole Ertvaag og Ola Sætre startet oppkjøpsfondet HitecVision. Deretter fulgte en rekke etableringer og investeringer i titalls selskaper.

«Jon Gjedebo er min helt. Alt jeg har lært, har jeg lært av ham», har Ertvaag, som jobbet for Gjedebo i en årrekke, tidligere uttalt.

Seriegründeren gikk av med pensjon i 2004, og har de siste årene vært bosatt i Portugal. Under et besøk i Stavanger ble han syk og innlagt på Stavanger universitetssykehus. Onsdag morgen døde han, 80 år gammel, skriver Aftenbladet.



– Få har betydd mer

– Det er med tristhet vi mottar budskapet om Jon Gjedebos død, og våre tanker går nå først og fremst til hans familie og nærmeste. Få enkeltpersoner har betydd mer for utviklingen av næringslivet i regionen enn han, sier Harald Minge, adm. direktør i Næringsforeningen i Stavanger til avisen.

I 2000 endte Hitec i amerikanske hender, da oljeservicegiganten National Oilwell slo til. I 2019 solgte familien seg ut av HitecVision.