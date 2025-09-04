Den amerikanske regjeringen stanset arbeidet i forrige måned, selv om mesteparten av prosjektet var ferdigstilt. Søksmålet kan bli starten på en større rettsstrid om de siste politiske tiltakene rettet mot bransjen, skriver avisen.

Ørsted leverte søksmålet til en føderal domstol i Washington torsdag, der selskapet ber om en rettskjennelse som tvinger Trump-administrasjonen til å la det fullføre Revolution Wind-prosjektet.

Vindparken utenfor kysten av Rhode Island var planlagt å forsyne både den staten og Connecticut med energi.

Ørsted hevder at stansen er ulovlig, og ønsker en nødordre som opphever stansen. «Prosjektet har brukt milliarder av dollar med tillit til disse gyldige godkjenningene», skrev selskapet i klagen, ifølge Bloomberg.

Stanset av Trump

Tidligere i august meldte Ørsted om at det ville hente 60 milliarder danske kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon. Etter den nylige negative utviklingen i det amerikanske havvindmarkedet var det ikke lenger mulig å gjennomføre et planlagt nedsalg av Sunrise Wind-prosjektet til attraktive vilkår, og det ble dermed besluttet at Ørsted ville dekke investeringsbehovet på 40 milliarder danske kroner selv.

Den danske stat har garantert for sin eierandel på 50,1 prosent i emisjonen.

Senere i august satt imidlertid Trump-administrasjonen kjepper i hjulene for den planlagte emisjonen, etter et av selskapets prosjekter – Revolution Wind – brått ble satt på vent. Prosjektet var 80 prosent ferdig.

– Timingen kunne knapt vært verre for Ørsted, som snart skal ut og hente et gigantbeløp, sa Clarksons-analytiker Roald Hartvigsen da.

Equinor har gjort store investeringer i det omdiskuterte selskapet, og har varslet at de vil delta på Ørsted-emisjonen tross Trump-stansen.

Gjør hvaler gale

Donald Trump har siden han ble president i januar utstedt en rekke presidentordrer for å hemme den amerikanske havvindindustrien, og med det truet investeringer for milliarder av dollar, samt arbeidsplasser og kraftforsyning.

Den amerikanske presidenten har foraktet mener at enorme vindturbiner dreper fugler, forårsaker kreft og gjør hvaler «gale».

Trumps angrep på vindkraftbransjen inkluderer stans av nye lisenser og tillatelser, tilbaketrekking av millioner av dekar havområder for utvikling, samt reduksjon av skatteinsentiver.